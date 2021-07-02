爽獲利下船！海運水手「200萬爆翻2800萬」　5建議網狂讚

昨（1）日鋼鐵與航運股延續強勁走勢，早盤最高來到17863點，隨後急挫，終場收在17713點。不過航運股在昨日仍是撐盤要角，而在這個「大航海」時代，就有一名網友起初投入200萬元，至今已狂翻至2800萬，而在昨天「下船」的他，也透露自己的心得和建議，貼文一出，立刻被網友讚爆。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友昨（1）日在PTT以「海運下船，感謝航海王」為題發文，表示自己從去年七月初入股市，一直到11月鄉民「航海王」首度PO文後，才開始大部位跟單；而他在今年3月開始使用期貨開槓桿買入長榮，全程本金分為階段投入，從最一開始的200萬，陸陸續續加碼到最高800萬，目前已實現總收益為2852萬8952元。





原PO接著說道，收益幾乎九成以上來自海運，也因階段性目標已達成，暫時獲利出場，「手頭上還留有10張成本89的長榮，以及10張成本148的陽明」，而對於獲利了結的原因，他也進一步給出3點解釋。他表示，第一，除了2500萬的階段性目標達成；第二就是長榮今明兩天收紅，就會進入處置二無法融資，估計會有一波回調；最後則是他個人保守估價，長榮全年EPS32.5 ; 7倍本益比227 ; 明年配息19元，8%殖利率237，都跟今天漲停價216相去不遠，「根據以上三點，今天獲利了結離場」。





▲有一名網友起初投入200萬元，至今已狂翻至2800萬，而在昨天「下船」的他，也透露自己的心得和建議，貼文一出，立刻被網友讚爆。（圖／陽明海運提供）

看對，重壓，牙一咬

第二「當沖不要玩」，有陣子仗著海運的獲利到處亂當沖，最多一天賠到60萬；無本當沖風險太高，很多次都是小賺大賠，所以非專業投資者基本上不要碰；第三「期貨只是理財工具的一種，端看每個人如何使用」，他只把期貨當作槓桿工具，不碰大盤期貨，槓桿倍率只開3.5到4倍，這樣一根跌停都不會被斷頭，長榮成交量又大，除非遇到五月份疫情的黑天鵝事件，不然很難強制斷頭。





第四「盈虧自負，不要推卸責任」，因為不論別人怎麼說，按下買入鍵的永遠是你自己；第五「最後再一次感謝航海王robertshih」，原PO笑說，「如果不是他上PTT發文，我絕對不敢壓這麼多，也拿不到這麼多獲利，好人一生平安喜樂，感謝您」。





貼文一出，掀起熱議，「WOW 恭喜」、「又一個股神」、「連四黑時你有撐住，真強」、「開槓桿真的厲害，我沒開都心驚膽跳」、「恭喜賺錢 有本敢壓 就是一棟房QQ」、「這心得才是真材實料，給推」、「高歌離席」、「恭喜賺錢！」、「真的是好多股神，恭喜」、「航海王帶多少人賺爛阿」、「又一個發財水手」、「羨慕～也要夠勇敢才抱得住」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



