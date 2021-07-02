高雄72歲以上開打莫德納　長輩一早湧入接種站

72歲至74歲長輩則於今日上午8點半起在全市47處接種站正式開始接種，

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▲高雄72歲以上長輩開打莫德納疫苗，許多早起長輩一早就湧入各接種站，美濃國中也在7點55分提早開始施打。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄72歲以上長輩開打莫德納疫苗，許多早起長輩一早就湧入各接種站，美濃國中也在7點55分提早開始施打。（圖／高雄市政府提供）

高市府指出，依數據統計，50歲以上每6位就有1位重症，而80歲以上每2位將近有1位重症，重症之死亡率將攀升至25%以上，建議長輩朋友踴躍補打或施打，最新一批莫德納疫苗在昨日上午已到貨，75歲以上（原住民65歲以上）的長輩尚未接種者，已在昨日開放補打，7月2日至7月4日下午4點至5點之時段也開放讓75歲以上尚未接種的長輩補打莫德納疫苗，請長輩攜帶身分證、健保卡前往指定接種站進行施打。

▲施打疫苗的長輩都會收到一張「接種疫苗後注意事項」，讓民眾直呼「字體加大」方便長輩閱讀，真的「足甘心」。（圖／高雄市政府提供）

× ▲施打疫苗的長輩都會收到一張「接種疫苗後注意事項」，讓民眾直呼「字體加大」方便長輩閱讀，真的「足甘心」。（圖／高雄市政府提供）

至於72至74歲以上（原住民55歲以上）的長輩，則從今日起至7月4日上午8點半至中午12點、下午2點至5點間開放接種莫德納疫苗，但今日開打第一天，原定8點半開始施打，7點多就有長輩陸續到場，像是在小港高中接種站7點50分就有長輩到場，現場也提早開始施打，直到上午8點半就已經有70多位長輩施打完；而在

高科大楠梓校區接種站也提早於上午7點45分開打

7點55分就開始施打

。

▲高雄市長陳其邁在一早就到靜思堂、巨蛋、莊敬國小、鳳山體育館等接種站視察，並向長輩們和醫護致意。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市長陳其邁在一早就到靜思堂、巨蛋、莊敬國小、鳳山體育館等接種站視察，並向長輩們和醫護致意。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄72歲以上長輩開打莫德納疫苗，許多早起長輩一大早就湧入各接種站施打疫苗，圖為文山高中接種站。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄72歲以上長輩開打莫德納疫苗，許多早起長輩一大早就湧入各接種站施打疫苗，圖為文山高中接種站。（圖／高雄市政府提供）

▲最新一批莫德納疫苗在昨（1）日上午送抵高雄市，75歲以上長輩在下午一點起即可率先補打，72歲至74歲長輩則於今日上午起開始接種。（圖／高雄市政府提供）