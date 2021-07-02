高雄72歲以上開打莫德納　長輩一早湧入接種站

高雄市新一波的莫德納疫苗昨（1）日上午到貨後，下午即開放75歲以上的長輩補打疫苗，72歲至74歲長輩則於今日上午8點半起在全市47處接種站正式開始接種，高雄市長陳其邁一早到各大接種站視察，發現7點多就陸陸續續有長輩到接種站要打疫苗，陳其邁說，長輩到場，我們就開始施打，免預約、不等候、不群聚，將長輩服務好。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-02 13:20:02｜2021-07-02 13:36:48
高市府指出，依數據統計，50歲以上每6位就有1位重症，而80歲以上每2位將近有1位重症，重症之死亡率將攀升至25%以上，建議長輩朋友踴躍補打或施打，最新一批莫德納疫苗在昨日上午已到貨，75歲以上（原住民65歲以上）的長輩尚未接種者，已在昨日開放補打，7月2日至7月4日下午4點至5點之時段也開放讓75歲以上尚未接種的長輩補打莫德納疫苗，請長輩攜帶身分證、健保卡前往指定接種站進行施打。 至於72至74歲以上（原住民55歲以上）的長輩，則從今日起至7月4日上午8點半至中午12點、下午2點至5點間開放接種莫德納疫苗，但今日開打第一天，原定8點半開始施打，7點多就有長輩陸續到場，像是在小港高中接種站7點50分就有長輩到場，現場也提早開始施打，直到上午8點半就已經有70多位長輩施打完；而在高科大楠梓校區接種站也提早於上午7點45分開打；美濃國中也在7點55分就開始施打。 高雄市長陳其邁則在一早就到靜思堂、巨蛋、莊敬國小、鳳山體育館等接種站，再次檢視整備狀況，也和醫護、防疫同仁先說聲謝謝，陳其邁並提醒民眾，務必按照通知時間、地點前來接種，不用趕，不用提早來等，分流施打，只要長輩有接到通知一定打得到，請大家不用擔心。 高雄市衛生局指出，截至7月1日統計，高雄市疫苗到貨量AZ疫苗21,980瓶（以每瓶約可打11劑計算，約241,780劑），莫德納則有78,900劑，至於疫苗施打量，截至7月1日下午2點30分，經統計AZ疫苗計施打232,094劑（使用率96%），餘供應第二劑接種需求；衛生局說，莫德納疫苗預期仍供不應求，目前積極接種中，預計這兩日耗用量就可達50%以上。
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