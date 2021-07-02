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想快速吃又有飽足感！外送員好奇求解　網狂推1傳統美食

▲有網友好奇像是外送員這樣節奏緊湊的工作，有沒有什麼計有飽足感又能迅速完食的料理或食物，話題曝光後掀起不少討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲有網友好奇像是外送員這樣節奏緊湊的工作，有沒有什麼計有飽足感又能迅速完食的料理或食物，話題曝光後掀起不少討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 17:18:10

美食外送平台近年來業務拓展逐漸擴大，從一開始只提供熟食、手搖店服務，接著就連超商、大賣場或寵物用品店等店家也相繼合作提供生鮮取貨服務，不過疫情期間外送員業務量激增，背後隱藏的職業風險也漸漸浮現。日前就有名網友討論到外送員在外幾乎沒有固定時間、地點能用餐，也好奇有沒有能方便進食又能有飽足感的食物，話題曝光後掀起不少網友討論。

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日前一名網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）的WomenTalk版上發文表示，現代人工作與生活節奏相當迅速，不少人就連好好坐下來吃一餐的時間都沒有，原PO以外送原為例好奇詢問，「外送員沒時間吃飯怎麼辦，有沒有那種等紅燈時可以吃的，可快速吃完、有飽足感、不會餓的，有這種食物嗎？」。

▲過來人網友們紛紛認為「發展性」和「穩定性」比起月薪一下子8萬來得重要。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲許多外送員為了把握時機送單，會犧牲自己的休息、用餐時間。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
文章曝光後掀起許多網友共鳴，其中就有不少人留言分享自己心目中能迅速補充體力的食品「茶葉蛋，但現在超商都停賣了」、「茶葉蛋超商開始賣了，只是要店員幫忙夾」、「喝乳清，能量果凍」、「營養補給品」、「代餐都會飽」、「能量棒阿！病人喝的營養品」、「燕麥棒」。

而討論串中也有不少網友點名1款台式傳統美食「飯糰，只是要花好幾個紅燈時間」、「漢堡還是飯糰吧」、「握便當，早餐店飯糰」、「飯糰吧」，此外也有鄉民建議還是維持固定用餐時間對身體比較好「還是讓自己空個吃飯時間，休息一下吧」、「自己把作息調整，吃飯時間跟熱點錯開吧」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
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