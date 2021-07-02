想快速吃又有飽足感！外送員好奇求解　網狂推1傳統美食

美食外送平台近年來業務拓展逐漸擴大，從一開始只提供熟食、手搖店服務，接著就連超商、大賣場或寵物用品店等店家也相繼合作提供生鮮取貨服務，不過疫情期間外送員業務量激增，背後隱藏的職業風險也漸漸浮現。日前就有名網友討論到外送員在外幾乎沒有固定時間、地點能用餐，也好奇有沒有能方便進食又能有飽足感的食物，話題曝光後掀起不少網友討論。

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日前一名網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）的

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上發文表示，現代人工作與生活節奏相當迅速，不少人就連好好坐下來吃一餐的時間都沒有，原PO以外送原為例好奇詢問，「外送員沒時間吃飯怎麼辦，有沒有那種等紅燈時可以吃的，可快速吃完、有飽足感、不會餓的，有這種食物嗎？」。

▲許多外送員為了把握時機送單，會犧牲自己的休息、用餐時間。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

文章曝光後掀起許多網友共鳴，其中就有不少人留言分享自己心目中能迅速補充體力的食品「茶葉蛋，但現在超商都停賣了」、「茶葉蛋超商開始賣了，只是要店員幫忙夾」、「喝乳清，能量果凍」、「營養補給品」、「代餐都會飽」、「能量棒阿！病人喝的營養品」、「燕麥棒」。

而討論串中也有不少網友點名1款台式傳統美食「飯糰，只是要花好幾個紅燈時間」、「漢堡還是飯糰吧」、「握便當，早餐店飯糰」、「飯糰吧」，此外也有鄉民建議還是維持固定用餐時間對身體比較好「還是讓自己空個吃飯時間，休息一下吧」、「自己把作息調整，吃飯時間跟熱點錯開吧」。（編輯：楊智傑）