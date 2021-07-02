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6星座最讓人「猜不透」！終極神秘大咖曝：不是怪異水瓶

▲根據專寫星座、生肖運勢的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，「6星座」心思超複雜，最讓人猜不透，而第一名竟然不是怪異的水瓶座。（示意圖／取自unsplash）
▲根據專寫星座、生肖運勢的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，「6星座」心思超複雜，最讓人猜不透，而第一名竟然不是怪異的水瓶座。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 14:57:03

俗話說的好，「知人知面不知心」，你永遠都不知道他人真正的想法；對此，根據專寫星座、生肖運勢的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，「6星座」心思超複雜，最讓人猜不透，而第一名竟然不是怪異的水瓶座，趕快揪家人朋友一起來看看吧！

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▲根據專寫星座、生肖運勢的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，「6星座」心思超複雜，最讓人猜不透，而第一名竟然不是怪異的水瓶座。（示意圖／取自pixabay）
▲根據專寫星座、生肖運勢的搜狐號專欄《生肖星座運勢命理玄學》指出，「6星座」心思超複雜，最讓人猜不透，而第一名竟然不是怪異的水瓶座。（示意圖／取自pixabay）
Top6：摩羯座

摩羯座太能藏也太能憋，實際上只不過是可以表現出來給你看的樣子，只要他不放大招，你永遠搞不懂他藏著什麼樣的野心慾望。

Top5雙魚座

愛幻想的雙魚座不切實際的想法太多，你根本猜不透他的腦袋裡面到底在想什麼。而且雙魚座經常是說一套做一套，就像是故意在考驗人心一樣。如果你沒有足夠的耐心和好奇心，雙魚座你是很難猜透的。

Top4：雙子座

精分的雙子座，你很難猜得到在想什麼他有無止盡的好奇心，他有千變萬化且讓人意想不到的想法，你好不容易有了點頭緒，他又變了。

Top3：天蠍座

富有神秘感的天蠍座，就像寶藏一樣吸引人，可是你迫不及待的去挖掘，你會發現障礙太多，耗時耗力最終也不能窺見一二。

Top2：水瓶座

擁有外星思維的水瓶座，別指望用你的地球思維能讀懂他，他的一舉一動都像個謎團，猜不透也解不開。即使常被人指是異類，水瓶座依然特立獨行，我行我素。

Top1：天秤座

說真的，天秤座才是隱藏的最深的終極神秘大咖，他看似淺顯易懂，很多人都自以為很了解天秤座，但最後會發現，你以為只是你以為，誰都不了解天秤座。（編輯：郭佩蓉）

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