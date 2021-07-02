國軍必測「單兵作戰」超實用？釣出退伍學長吐露真實心聲
台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，到底能學到什麼東西呢？近日就有網友在網路上表示疑問，「國軍必測的『單兵作戰』很實用嗎？」引起大量當過兵的學長們直言「穩死的」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 14:44:36｜2021-07-02 17:17:18
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「測驗『單兵作戰』的意義到底在哪？」的文章表示，「最近聽館長講當兵的故事真的超級好笑，尤其是『單兵作戰』這個測驗，回想起來，自己也覺得很荒謬」，原PO更直言「說是模擬戰爭情境，但根本是大型舞台劇，背一堆台詞，複誦一堆沒意義的話」，更講出了真實演練的概況「兵：『請班長以火力掩護我！』；班長：『好！我以火力掩護你！』」這也讓原PO感嘆「在戰場上講重點就好，講一堆無意義的廢話，『單兵作戰』真的符合現代的戰爭情境嗎？測驗這個的意義到底在哪？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而有退伍後的學長們紛紛留言，認為「單兵作戰」的重點在於「與時俱進」，「提高你的存活率，真心不騙」、「年輕的時候覺得內容超級蠢，但年紀漸長再回頭看才能體會透過背誦跟演練，在瞬息萬變，殺機四起的戰場上，自己一個單兵能幹啥事，怎麼讓自己安全移轉，有誰能幫你脫離被敵火盯住的困境，而不是腦充血，輕率的萬歲衝鋒，或像個死老百姓趴在地上嚇尿」、「從前義務役人數眾多，樹多必有枯枝，造就很多白癡的口令，可是現在並沒有與時俱進，對教材等做出改變」、「巷戰照這個做你馬上穩死，這個教範預設的戰場是1950年代的中國農村」、「背是對的，但內容要改」、「明明國防白皮書也把主戰場往海邊推了，但訓練仍舊維持大陸軍思惟」。
而中華民國陸軍司令部也表示，「單兵戰鬥教練」是讓入伍生迅速判斷、冷靜思考，結合單兵戰鬥教練課程中，所學之技能及要領，毫無畏懼的穿越眼前障礙，一一突破每站狀況，是一種充分展現團隊默契完成的課程。（編輯：王柏文）