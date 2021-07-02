COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國軍必測「單兵作戰」超實用？釣出退伍學長吐露真實心聲

▲國軍必測「單兵作戰」超實用？退伍學長嘆1重點。（圖／中華民國陸軍司令部提供）
▲國軍必測「單兵作戰」超實用？退伍學長嘆1重點。（圖／中華民國陸軍司令部提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 14:44:36｜2021-07-02 17:17:18

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，到底能學到什麼東西呢？近日就有網友在網路上表示疑問，「國軍必測的『單兵作戰』很實用嗎？」引起大量當過兵的學長們直言「穩死的」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「測驗『單兵作戰』的意義到底在哪？」的文章表示，「最近聽館長講當兵的故事真的超級好笑，尤其是『單兵作戰』這個測驗，回想起來，自己也覺得很荒謬」，原PO更直言「說是模擬戰爭情境，但根本是大型舞台劇，背一堆台詞，複誦一堆沒意義的話」，更講出了真實演練的概況「兵：『請班長以火力掩護我！』；班長：『好！我以火力掩護你！』」這也讓原PO感嘆「在戰場上講重點就好，講一堆無意義的廢話，『單兵作戰』真的符合現代的戰爭情境嗎？測驗這個的意義到底在哪？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲有退伍後的學長們紛紛留言，認為「單兵作戰」的重點在於需要「與時俱進」。（圖／中華民國陸軍司令部提供）
▲有退伍後的學長們紛紛留言，認為「單兵作戰」的重點在於需要「與時俱進」。（圖／中華民國陸軍司令部提供）
而有退伍後的學長們紛紛留言，認為「單兵作戰」的重點在於「與時俱進」，「提高你的存活率，真心不騙」、「年輕的時候覺得內容超級蠢，但年紀漸長再回頭看才能體會透過背誦跟演練，在瞬息萬變，殺機四起的戰場上，自己一個單兵能幹啥事，怎麼讓自己安全移轉，有誰能幫你脫離被敵火盯住的困境，而不是腦充血，輕率的萬歲衝鋒，或像個死老百姓趴在地上嚇尿」、「從前義務役人數眾多，樹多必有枯枝，造就很多白癡的口令，可是現在並沒有與時俱進，對教材等做出改變」、「巷戰照這個做你馬上穩死，這個教範預設的戰場是1950年代的中國農村」、「背是對的，但內容要改」、「明明國防白皮書也把主戰場往海邊推了，但訓練仍舊維持大陸軍思惟」。

而中華民國陸軍司令部也表示，「單兵戰鬥教練」是讓入伍生迅速判斷、冷靜思考，結合單兵戰鬥教練課程中，所學之技能及要領，毫無畏懼的穿越眼前障礙，一一突破每站狀況，是一種充分展現團隊默契完成的課程。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀