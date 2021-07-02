為何捲尺前端「總是鬆鬆的」？達人曝發明巧思：是故意的

不論是一般人在家想丈量家具、環境尺寸，或是工人在建築工地或裝修，常見的鋼捲尺都是不少場合必備的日常工具之一，不過你是否有發現到許多從五金店鋪購買的鐵捲尺前端金屬部分總是沒有完整固定住，有種可以拉動的鬆脫感，其實這個設計背後有一項重要原因，日本達人曝光真相後也掀起眾人熱議。

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日前臉書粉專

《ピンクの日本語教室日文家教》

翻譯了日本的節目，並發文提到「大家在用捲尺時，有沒有發現過，最前端的金屬部份好像都會有點鬆鬆的，這不是用久造成的，而是故意做成這樣的！」，而節目中也實際拿出家裡一般常見的鐵捲尺，拍攝出前端金屬片部分鬆鬆的搖晃感。

針對這個設計，節目內也邀請到達人給出答案「要有捲尺前端的鬆度，才能正確測量」並解釋背後道理，事實上仔細觀察一般鐵捲尺的刻度可以發現，其他地方都是以五公厘為單位，但最前端的刻度只有四公厘，原因是為了能根據測量物品的用途，調整金屬部分的厚度。

▲達人解釋 捲尺前端一定要預留能移動的鬆度，才能正確測量。 （圖／翻攝自臉書粉專《ピンクの日本語教室日文家教》）

達人舉例像是在測量大型家具或物品時，會利用前端勾住外緣拉開金屬片，而測量距離時則會以壓住金屬端的方式測量，而捲尺的頂端部分厚度是一公厘，寬鬆可調整處剛好也是一公厘，因此在需要拉開金屬片時就能從零公厘開始準確計算，將金屬端推到底時也能準確從零公厘開始測量。

▲不論是拉開或壓到底都能變成從0開始測量的刻度。（圖／翻攝自臉書粉專《ピンクの日本語教室日文家教》）

許多網友看完影片後也紛紛驚呼長知識，「這個設計也太貼心」、「不要再懷疑我的尺了」、「原來如此！」、「以前玩木工時就發現這個有意思的捲尺小巧思」、「頂住時他的0.1cm就是鐵片的厚度、勾住時鬆鬆的鐵片就會增加0.1cm，好厲害的發明」、「真是冷知識」、「學了一課了」。（編輯：楊智傑）