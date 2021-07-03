今日來講股／長榮「解封」股價走低？分析師教看貨櫃三雄

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廖祥安說若用比較客觀評價股價的方法，今年貨櫃三雄EPS大概落在26到30元之間，對照今天的股價，本益比大概在10到12倍，其實本益比不高，但如果用傳產股或景氣循環股的角度來看，其實已經不低了。也就是說，貨櫃三雄它目前的股價，其實已忠實反應了未來的獲利，當然財報也很亮眼，但他坦言「股價已經慢慢沒有吸引力」。
廖祥安強調，一檔股票最吸引人的地方，就是在它的未來獲利還未反應在股價時，股價被低估才是最好的進場時機。如今貨櫃三雄已忠實反應了未來的獲利，因此吸引力也逐漸降低。這時候進場追貨櫃三雄，或許短線上還有機會賺得到，但「要用比較大的風險，來換獲利」，所以進場之前，要好好想一想到底值不值得，尤其貨櫃三雄在今年漲了一大波之後，短線上的調整修正是非常有可能的。
而如果不想追航運股的話，廖祥安建議其他原物料族群，如鋼鐵、塑化、紡織也很夯，可以多多留意。因為國際間新冠疫苗普遍施打，歐美國家也考慮陸續解封，經濟慢慢在復甦中，再加上美國總統拜登的基礎建設計畫，這些都讓原物料族群大漲，而短線上看起來，這些漲勢都還沒結束，基期低的原物料族群更可以多多關注。
提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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