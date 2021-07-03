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今日來講股／長榮「解封」股價走低？分析師教看貨櫃三雄

▲近來「貨櫃三雄」長榮、陽明與萬海成為台股話題焦點，其中長榮2日「解封」，股價卻走低，也未帶領航運族群，為此，分析師教投資人看貨櫃三雄。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照）
▲近來「貨櫃三雄」長榮、陽明與萬海成為台股話題焦點，其中長榮2日「解封」，股價卻走低，也未帶領航運族群，為此，分析師教投資人看貨櫃三雄。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-07-03 20:00:00

近來「貨櫃三雄」長榮、陽明與萬海成為台股話題焦點，尤其2日長榮從「關禁閉」到恢復正常交易，外界原本預估股價可能噴出，但早盤創高價後又修正，也未帶領整個航運股。為此，分析師指出，若用客觀的角度來評價，貨櫃三雄今年股價飆漲6倍以上，甚至近10倍，其實早就忠實反應了未來的獲利表現，但坦言股價已慢慢沒有吸引力。分析師提醒，「短線可用較大風險去換獲利」進場前要先問問自己值不值得。

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提到「貨櫃三雄」長榮、陽明與萬海近來表現，絕對是台股話題焦點。其中，長榮1日市值破兆元，超車台塑化躍居台股第四大市值公司。有外資更上看萬海目標價超越400元，比許多電子股都要高。啟發投顧分析師廖祥安指出，他統計今年以來，長榮股價漲了6.2倍、萬海7.7倍、陽明9.7倍，漲幅確實相當驚人、跌破許多人的眼鏡。

廖祥安說若用比較客觀評價股價的方法，今年貨櫃三雄EPS大概落在26到30元之間，對照今天的股價，本益比大概在10到12倍，其實本益比不高，但如果用傳產股或景氣循環股的角度來看，其實已經不低了。也就是說，貨櫃三雄它目前的股價，其實已忠實反應了未來的獲利，當然財報也很亮眼，但他坦言「股價已經慢慢沒有吸引力」。

廖祥安強調，一檔股票最吸引人的地方，就是在它的未來獲利還未反應在股價時，股價被低估才是最好的進場時機。如今貨櫃三雄已忠實反應了未來的獲利，因此吸引力也逐漸降低。這時候進場追貨櫃三雄，或許短線上還有機會賺得到，但「要用比較大的風險，來換獲利」，所以進場之前，要好好想一想到底值不值得，尤其貨櫃三雄在今年漲了一大波之後，短線上的調整修正是非常有可能的。

而如果不想追航運股的話，廖祥安建議其他原物料族群，如鋼鐵、塑化、紡織也很夯，可以多多留意。因為國際間新冠疫苗普遍施打，歐美國家也考慮陸續解封，經濟慢慢在復甦中，再加上美國總統拜登的基礎建設計畫，這些都讓原物料族群大漲，而短線上看起來，這些漲勢都還沒結束，基期低的原物料族群更可以多多關注。

提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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