房客「沒打疫苗」不給租！全場揪盲點戰翻：太強人所難了
台灣疫情尚未平息，雖然各縣市都加緊疫苗接種速度，但除了醫護、高風險行業及高齡長者等，還有很多民眾尚未接種疫苗。對此，就有網友指出，有房東要求房客出示「接種疫苗證明」，否則不給租或減免房租，這讓他不禁疑惑「這樣有法律問題？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 17:05:01
原PO在《PTT》表示，房東已經打過新冠疫苗，於是要求房客在承租前提出疫苗接種證明，否則不給租房或減免房租，這讓他忍不住想問「這樣會有法律問題嗎？還是跟限女房客一樣只是篩選機制而已？」
貼文曝光後，有部分網友認為，房屋租賃契約屬於私人契約，在不影響市場秩序下，房東可依本身需求開條件，「契約是你情我願，又不是強迫你租」、「這樣也是保護雙方吧，我覺得沒有不好」、「沒有問題，人家要租誰是他的權利」、「這是他出租的自由好嗎，除非已經簽約後來才說的」、「那如果合約有寫，就是訂定私約的自由」。
不過，也有不少人提到，「不在優先類別的年輕人最好是打得到疫苗…有夠無聊的規定」、「大部分的人都沒得打，房東是在哈囉」、「房東是以為現在想打疫苗就能打？」、「當初簽約有這條嗎，沒有就別理他啊」、「年輕人根本打不到啊，太強人所難了」、「有這要求的房東，房子別租吧！以後應該會有其它糾紛」、「年輕人非高風險行業哪打得到」。（編輯：許智超）