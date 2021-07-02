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房客「沒打疫苗」不給租！全場揪盲點戰翻：太強人所難了

▲有網友指出，房東要求房客打疫苗才租，貼文引起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友指出，房東要求房客打疫苗才租，貼文引起熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 17:05:01

台灣疫情尚未平息，雖然各縣市都加緊疫苗接種速度，但除了醫護、高風險行業及高齡長者等，還有很多民眾尚未接種疫苗。對此，就有網友指出，有房東要求房客出示「接種疫苗證明」，否則不給租或減免房租，這讓他不禁疑惑「這樣有法律問題？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《PTT》表示，房東已經打過新冠疫苗，於是要求房客在承租前提出疫苗接種證明，否則不給租房或減免房租，這讓他忍不住想問「這樣會有法律問題嗎？還是跟限女房客一樣只是篩選機制而已？」

▲有部分網友認為，房東的做法沒問題，但有人提到，不在優先類別的年輕人很難打到疫苗。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲有部分網友認為，房東的做法沒問題，但有人提到，不在優先類別的年輕人很難打到疫苗。（示意圖／NOWnews攝影中心）
貼文曝光後，有部分網友認為，房屋租賃契約屬於私人契約，在不影響市場秩序下，房東可依本身需求開條件，「契約是你情我願，又不是強迫你租」、「這樣也是保護雙方吧，我覺得沒有不好」、「沒有問題，人家要租誰是他的權利」、「這是他出租的自由好嗎，除非已經簽約後來才說的」、「那如果合約有寫，就是訂定私約的自由」。

不過，也有不少人提到，「不在優先類別的年輕人最好是打得到疫苗…有夠無聊的規定」、「大部分的人都沒得打，房東是在哈囉」、「房東是以為現在想打疫苗就能打？」、「當初簽約有這條嗎，沒有就別理他啊」、「年輕人根本打不到啊，太強人所難了」、「有這要求的房東，房子別租吧！以後應該會有其它糾紛」、「年輕人非高風險行業哪打得到」。（編輯：許智超）

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民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
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