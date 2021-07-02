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環南市場疫情擴大　侯友宜：政府有責任照顧賣魚、賣肉

▲新北市長侯友宜今（2）日強調，沒有他們（環南市場攤商）就沒有民生的物資鏈，政府有責任照顧這些果農、賣豬、賣魚、賣肉的兄弟姊妹。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（2）日強調，沒有他們（環南市場攤商）就沒有民生的物資鏈，政府有責任照顧這些果農、賣豬、賣魚、賣肉的兄弟姊妹。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-02 17:14:25

台北市的環南市場再度爆發群聚感染，目前已有41人確診，引發各界的關注；新北市長侯友宜今（2）日強調，沒有他們（環南市場攤商）就沒有民生的物資鏈，我們都是一家人，政府有責任照顧這些果農、賣豬、賣魚、賣肉的兄弟姊妹。

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侯友宜表示，雙北一定共同面對、承擔責任，展開區域的聯防，目前確診的41人中，有13人是新北市的市民，將會擴大匡列、採檢，並迅速將精準疫調回報中央；此外，我們都是一家人，也都會到市場，他們（環南市場攤商）都是為生活在辛苦打拼的人，沒有他們就沒有民生的物資鏈，一家人遇到事情，要共同努力的解決，新北與台北一定做好區域聯防。

▲侯友宜也針對第一波北農及環南市場的影響分析，共影響新北市144人確診，其中感染為北農84人、環南市場60人。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜也針對第一波北農及環南市場的影響分析，共影響新北市144人確診，其中感染為北農84人、環南市場60人。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜也針對第一波北農及環南市場的影響分析，第一波北農感染從6月22日至7月2日共10天，很多在北農、環南市場工作的人都住在新北，對新北市的影響很大；北農群聚感染事件剛開始的時候有51人確診中，新北有29人染疫，可能會有家庭或他人的感染，總共影響新北市144人確診，其中感染為北農84人、環南市場60人。

侯友宜指出，環南市場今日再次爆發群聚感染，有41人確診，因為新北市跟台北市是共同生活圈，尤其新北很多人都在環南市場或北農的場域工作，他們都是最基層、認真、辛苦打拚的人，每天為了生活奮鬥、打拼；今日再度面臨染疫的挑戰，一定會跟台北市共同面對、承擔、並肩作戰，目前了解確診的41人中，有13人是新北市民。

侯友宜呼籲，如果有去環南市場的，不論收到細胞簡訊或通知，都可到新北市39處篩檢站篩檢，都很歡迎，只有大家共同面對才能解決問題，才能趕快從疫情風暴回到日常生活；我們都是一家人，每天都會去市場，政府有責任照顧第一線打拼、為經濟貢獻的人，照顧這些果農、賣豬、賣魚、賣肉的兄弟姊妹。

▲新北今日新增15例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新莊3例，新店、永和、三峽、五股、泰山、汐止、淡水各1例。（圖／新北市政府提供）
▲新北今日新增15例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新莊3例，新店、永和、三峽、五股、泰山、汐止、淡水各1例。（圖／新北市政府提供）
 

此外，新北目前有1254人居家隔離，累計確診人數為6520人，4934人解除隔離，今日新增15例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新莊3例，新店、永和、三峽、五股、泰山、汐止、淡水各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數146736人，快篩陽性數1206，陽性率為0.8％，昨日有5123人篩檢，快篩陽性數0人，陽性率0%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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