環南市場疫情擴大　侯友宜：政府有責任照顧賣魚、賣肉

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侯友宜也針對第一波北農及環南市場的影響分析，第一波北農感染從6月22日至7月2日共10天，很多在北農、環南市場工作的人都住在新北，對新北市的影響很大；北農群聚感染事件剛開始的時候有51人確診中，新北有29人染疫，可能會有家庭或他人的感染，總共影響新北市144人確診，其中感染為北農84人、環南市場60人。
侯友宜指出，環南市場今日再次爆發群聚感染，有41人確診，因為新北市跟台北市是共同生活圈，尤其新北很多人都在環南市場或北農的場域工作，他們都是最基層、認真、辛苦打拚的人，每天為了生活奮鬥、打拼；今日再度面臨染疫的挑戰，一定會跟台北市共同面對、承擔、並肩作戰，目前了解確診的41人中，有13人是新北市民。
侯友宜呼籲，如果有去環南市場的，不論收到細胞簡訊或通知，都可到新北市39處篩檢站篩檢，都很歡迎，只有大家共同面對才能解決問題，才能趕快從疫情風暴回到日常生活；我們都是一家人，每天都會去市場，政府有責任照顧第一線打拼、為經濟貢獻的人，照顧這些果農、賣豬、賣魚、賣肉的兄弟姊妹。
此外，新北目前有1254人居家隔離，累計確診人數為6520人，4934人解除隔離，今日新增15例的確診個案，以板橋的5例最高，其次為新莊3例，新店、永和、三峽、五股、泰山、汐止、淡水各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數146736人，快篩陽性數1206，陽性率為0.8％，昨日有5123人篩檢，快篩陽性數0人，陽性率0%。
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