嫌手機尺寸太大！眾嘆：真的拿不住　釣「神機」用戶推坑

現代人幾乎人手一機，儘管市面上手機品牌眾多，不少人仍鎖定每年新iPhone上市的資訊，更有大批粉絲會賣舊機買新機，掀起一波換機潮，不過隨著各家品牌手機推陳出新，有網友就在PTT發文感嘆「覺得現在的手機都太大了...」，文章曝光後釣出不少感同身受的鄉民，話題瞬間掀起熱議。

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這名網友在WomenTalk版上發文表示，在以前iPhone還是i4s、5s尺寸時，自己一直認為尺寸太小所以遲遲沒有下手，而到了i6、6s、i7時代，手機普遍尺寸放大到4.7吋，「對我而言，握起來和用起來都是很舒適的大小，當然重量也不重。就算塞牛仔褲、外套都不嫌擠」。

▲你喜歡大尺寸的遼闊螢幕還是小尺寸的方便好握呢？（示意圖／取自unsplash）

原PO無奈表示「曾幾何時，所有的手機都越做越大」，更指出不管蘋果、三星、華為或是小米，「我看起來實在都有點大得過份...，還有Max我沒親眼看過，可能就跟平板似的吧！」，同時形容拿小手機只要從口袋掏出後，解鎖就能使用，拿大尺寸的手機卻得經歷「開包包、翻找、抓穩、使用」的步驟。

文章曝光後不少人也深有同感，紛紛指出目前只有iPhone 12mini的大小符合手感「我也喜歡小手機，最近才從i6s直升12mini，單手就可以打字真的很讚」、「12mini超讚，比6s還小一點，手感極佳」、「12有mini版，朋友用起來很OK」，但也有網友指出其缺點「12mini在於電量烙賽」、「6.7吋用久習慣了，下支想買更大螢幕」、「玩遊戲、看影片照片小尺寸不夠用」。（編輯：楊智傑）