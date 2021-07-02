隔離入住防疫旅館免出錢 陳其邁再宣布回溯至5月1日起
高雄市長陳其邁昨（1）日在防疫記者者會上宣布，若因疫調需求而被匡列隔離入住防疫旅館者，簡化入住流程，入住時無需先繳住宿費用，讓隔離民眾可安心入住、免除經濟負擔，陳其邁今日則再宣布，適用時間可回溯至5月1日疫情開始延燒時起算，在高雄工作或求學的外縣市民眾也適用。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-02 17:39:03｜2021-07-02 17:55:35
陳其邁指出，高雄市政府和防疫旅館已講好，因為標準房價格都是1,500元，隔離期間，中央補助沒有薪資收入的民眾，每人每天1,000元的補助，高雄市居家隔離補助每人每天500元，所以昨天高雄市政府宣布，所有民眾的負擔、補助，市府幫忙整合，「居家隔離、高雄謝謝你」所以大家可以安心入住防疫旅館，不用先刷卡繳費，市府直接先付給飯店，結論，只要住的是標準房「都不用出到一毛錢」，政府都會處理好。
也有民眾問，萬一要叫Uber或要吃什麼怎麼辦？陳其邁說，因為標準房一天1,500元就包含三餐，市府也會準備像是旗山香蕉、大樹玉荷包、端午節也有肉粽，市府會隨時補給、會照顧好大家，但比如想要加大房型或訂外賣，可能有些差額，就要由民眾自行付費 ，而在高雄工作或求學的外縣市民眾也同樣適用，因為大家都是配合高雄防疫，所以也宣布，從5月1日開始全部回溯，感謝大家配合防疫。
觀光局長周玲妏表示，隔離者入住防疫旅館時，無需先繳住宿費用，即可安心入住，爾後可由觀光局全權代為申請中央及地方補助款，包括「嚴重特殊傳染性肺炎隔離檢疫期間防疫補償申請計畫」及「高雄市民因疫調匡列需居家隔離入住防疫旅館補助計畫」，支付防疫旅館「標準房型」每人每日新台幣1,500元房價，除個人隔離期間額外消費（如外送餐點、房型升等）之外，無須再支付住宿費用，解隔離後也無須追繳任何費用，且可回溯至今年5月1日。
另外，非設籍高雄市民眾（在高雄工作、求學者等），因疫調而匡列隔離者，也一併適用，而為確保隔離者身心健康，市府亦於今（2）日起派員進駐鳳山專案之防疫旅館，以電話向住宿者逐一說明、關心隔離者入住情形並提供需要之服務，希讓隔離者能夠安心入住、免操煩。
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