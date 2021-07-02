隔離入住防疫旅館免出錢　陳其邁再宣布回溯至5月1日起

高雄市長陳其邁昨（1）日在防疫記者者會上宣布，若因疫調需求而被匡列隔離入住防疫旅館者，簡化入住流程，入住時無需先繳住宿費用，

。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市宣布隔離者入住防疫旅館時，無需先繳住宿費用，除個人隔離期間額外消費（如外送餐點、房型升等）之外，無須再支付住宿費用，解隔離後也無須追繳任何費用，且可回溯至今年5月1日。（圖／高雄市政府提供）

也有民眾問，萬一要叫Uber或要吃什麼怎麼辦？

▲高雄市政府今（2）日起派員進駐鳳山專案之防疫旅館，以電話向住宿者逐一說明、關心隔離者入住情形並提供需要之服務，希讓隔離者能夠安心。（圖／高雄市政府提供）