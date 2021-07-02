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北市環南市場再陷群聚感染　林右昌籲做好場所防疫管理

▲林右昌表示，北北基桃是一個首都生活圈，病毒不會分「你是台北市，我是基隆市」，人的確是流動，但還是可以有效管理。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌表示，北北基桃是一個首都生活圈，病毒不會分「你是台北市，我是基隆市」，人的確是流動，但還是可以有效管理。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-02 17:53:13

北市環南市場再陷群聚感染的風暴！基隆市長林右昌今（2）日在下午防疫記者會中重申，基隆倡議「雙罩一套」成全國市場的防疫指引；防疫沒撇步，強調做好「場所防疫管理」、「個人防疫措施落實徹底」這2點，被感染的風險會大幅降低。

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媒體提問環南市場的群聚感染，是否會影響7月12日後的解封？林右昌指出，一下子爆出41例的確診，的確是比較大的變數，還是要尊重中央的評估；此外，應該用正面的態度看待，雖然一時間確診案例暴增41例，但「亡羊補牢，為時未晚」，把隱形的確診者篩檢出來，勇敢面對，這對防疫工作來說是正面，越早發現、越早匡列，才可以阻斷病毒的傳播鏈。

林右昌表示，北北基桃是一個首都生活圈，病毒不會分「你是台北市，我是基隆市」，人的確是流動，但還是可以有效管理，重點就是要確實做好兩項事情，一個就是場所防疫管理，第二個就是個人防疫措施落實徹底；尤其基隆倡議的「雙罩一套」，已經成為全國市場防疫指引，只要做好這兩點，被感染的風險就會大幅降低，防疫沒有什麼大道理，徹底落實就對了！

林右昌說，基隆市今日有3例確診，案15008為七十多歲男性，原匡列養護中心黃區住民，先前PCR七採陰性，6月26日預防性收治三總基隆分院，在6月30日定期監測確診，案14977、14978同為30多歲是一對夫妻，案14977陪產採檢確診，無症狀，目前收治於部基醫院，案14978急產入院已順利生產，產後醫院採檢確診無症狀，收治汐止國泰醫院，新生兒女嬰一採陰性。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月2日確診13682例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月2日確診13682例。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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