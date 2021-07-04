COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

瑞士足球狂粉浮誇反應曝光　「兩分鐘變化」成爆紅迷因

▲近期一位瑞士足球狂粉卻在短短兩分鐘內因為一場賽事，情緒擺盪大到一夕間成了網上瘋傳的迷因。(圖/截取自Hector Diaz推特)
▲近期一位瑞士足球狂粉卻在短短兩分鐘內因為一場賽事，情緒擺盪大到一夕間成了網上瘋傳的迷因。(圖/截取自Hector Diaz推特)

The China Post/綜合報導

2021-07-04 23:30:00

根據The China Post報導，一場精采的足球賽足以讓粉絲的情緒在90幾分鐘的過程經歷許多高低潮，然而近期一位瑞士足球狂粉卻在短短兩分鐘內因為一場賽事，情緒擺盪大到一夕間成了網上瘋傳的迷因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路卡．陸天巴 (Luca Loutenbach)是瑞士足球隊的頭號粉絲，近期在場邊觀看2020歐洲國家盃法國對瑞士足球賽事時心情就像做了雲霄飛車。

在89分鐘時瑞士以一分落後，眼看即將被法國擊敗。

瑞士的足球迷情緒緊繃的看著場上的球員努力奮戰，因這場比賽將決定誰可以踢進四強，繼續朝向總冠軍的路上。

路卡被捕捉到戴著一副眼鏡和漁夫帽，緊抓著自己的球衣，表情顯露出彷彿快要哭出來的樣子。

▲路卡被捕捉到戴著一副眼鏡和漁夫帽，緊抓著自己的球衣，表情顯露出彷彿快要哭出來的樣子。(圖/截取自@Delnsonias推特)
▲路卡被捕捉到戴著一副眼鏡和漁夫帽，緊抓著自己的球衣，表情顯露出彷彿快要哭出來的樣子。(圖/截取自@Delnsonias推特)
然而，就在短短兩分鐘內，瑞士成功將比數追平，讓路卡欣喜若狂的大叫，甚至激動的將帽子和衣服扔掉。

網友在看到路卡短短兩分鐘的急遽變化馬上將畫面截圖並將他製作成無數的迷因在網上瘋傳。

一位網友更是將他的圖與哈利波特比對(長相雷同)，開玩笑的表示這是「哈利波特　神奇的最後一分球」新封面。

更有人開玩笑的表示路卡表情的比對圖象徵著他的腦中思考的畫面和最後表現出來的樣子。

體育媒體也加入了迷因戰場，紛紛發出他們後製過的比對圖。NBC體育將路卡脫下衣服後的照片截圖，並在推特上表示這個畫面代表著所有的瑞士球迷。

▲NBC體育將路卡脫下衣服後的照片截圖，並在推特上表示這個畫面代表著所有的瑞士球迷。(圖/截取自@NBCSportsSoccer推特)
▲NBC體育將路卡脫下衣服後的照片截圖，並在推特上表示這個畫面代表著所有的瑞士球迷。(圖/截取自@NBCSportsSoccer推特)
 

還有人將路卡激動的照片與七龍珠超級賽亞人比對，甚至將他的頭髮後製成漫畫中的樣子，贏得眾多網友的讚賞。

▲有人將路卡激動的照片與七龍珠超級賽亞人比對，甚至將他的頭髮後製成漫畫中的樣子，贏得眾多網友的讚賞。(圖/擷取自@SimpsonsXcore推特)
▲有人將路卡激動的照片與七龍珠超級賽亞人比對，甚至將他的頭髮後製成漫畫中的樣子，贏得眾多網友的讚賞。(圖/擷取自@SimpsonsXcore推特)
路卡後來與瑞士媒體Blick訪談中表示他當時在球場上手機完全沒有格，直到他出來後才發現他已經在網路上爆紅了。

他同時也開心的告訴Blick，當天是瑞士足球歷史上最美好的一天，並表示大家應該要勇於認同。

 

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.22%83.78%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.78%17.22%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.2%10.8%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀