瑞士足球狂粉浮誇反應曝光　「兩分鐘變化」成爆紅迷因

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在89分鐘時瑞士以一分落後，眼看即將被法國擊敗。
瑞士的足球迷情緒緊繃的看著場上的球員努力奮戰，因這場比賽將決定誰可以踢進四強，繼續朝向總冠軍的路上。
路卡被捕捉到戴著一副眼鏡和漁夫帽，緊抓著自己的球衣，表情顯露出彷彿快要哭出來的樣子。
然而，就在短短兩分鐘內，瑞士成功將比數追平，讓路卡欣喜若狂的大叫，甚至激動的將帽子和衣服扔掉。
網友在看到路卡短短兩分鐘的急遽變化馬上將畫面截圖並將他製作成無數的迷因在網上瘋傳。
一位網友更是將他的圖與哈利波特比對(長相雷同)，開玩笑的表示這是「哈利波特 神奇的最後一分球」新封面。
更有人開玩笑的表示路卡表情的比對圖象徵著他的腦中思考的畫面和最後表現出來的樣子。
體育媒體也加入了迷因戰場，紛紛發出他們後製過的比對圖。NBC體育將路卡脫下衣服後的照片截圖，並在推特上表示這個畫面代表著所有的瑞士球迷。
還有人將路卡激動的照片與七龍珠超級賽亞人比對，甚至將他的頭髮後製成漫畫中的樣子，贏得眾多網友的讚賞。
路卡後來與瑞士媒體Blick訪談中表示他當時在球場上手機完全沒有格，直到他出來後才發現他已經在網路上爆紅了。
他同時也開心的告訴Blick，當天是瑞士足球歷史上最美好的一天，並表示大家應該要勇於認同。
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