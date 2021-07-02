好市多買「鈔錢部署」餐！用意曝光 婆媽笑：防疫又有梗
台灣疫情尚未平息，因此許多人為了減少出門次數，到大賣場都會大量採購物資。今（2）日就有網友分享，她請老公到好市多買肉、海鮮和麵包，但對方買的品項不但讓她很困惑，還自稱是「鈔錢部署」餐，用意曝光後，網友卻狂讚「老公有梗！防疫觀念非常正確」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 19:23:55
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己請老公到好市多買肉、海鮮、麵包，但她收到照片時，卻看到推車裡有德國豬腳、鮭魚壽司、吐司和蛤蠣，甚至還說自己「鈔錢部署」，這些食物其實都跟防疫有關，讓她感到相當困惑。
老公解釋，豬腳和鮭魚壽司是「腳正回鮭（校正回歸）」、吐司能做成「十明治（實名制）」、蛤蠣音似「隔離」，最後還向原PO申請「紓困」，她聽完也忍不住笑說「好像買齊了早中晚三餐，全部加起來不到1千元…很看看他說的『十明治』是什麼？」
許多網友看完都認為老公的想法十分有趣，「這也太有梗，防疫觀念非常正確啊」、「肉—豬腳，海鮮—蛤蜊，麵包—吐司，完全沒毛病啊」、「壽司很會挑，挑到鮭魚肚」、「五個鮭魚壽司疊起來就是十明治了啊」、「老公好會耶」、「好有道理，請同意紓困」、「很會挑，挑到鮭魚肚」，還有人搞笑回「他怎沒買烤雞？要『雞加蛤蜊（居家隔離）』啊」。（編輯：許智超）
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