3Q罷免案成立　基進：不樂見有心人轉移防疫焦點

中央選舉委員會今（2）日發布公告，立法委員陳柏惟的罷免案成立，將於8月28日投票，台灣基進在晚間針對中選會公投與罷免案投票日發出決議聲明，基進指出，面對「防疫與疫苗覆蓋率擴充」、「民生經濟的紓困工作」、「杜絕中共趁疫侵略騷擾」的三大難題，值此時刻，不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，台灣基進地方黨部與國會團隊，絕對盡忠職守、全力以赴。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-02 19:36:11｜2021-07-02 19:37:36
台灣基進認為，正值可望解封的關鍵時刻，幾點不穩定因素仍是台灣社會隱憂，首先，台北市的確診數首次超越新北，躍升全台第一，只要稍有不慎，終於下降的疫情，恐有逆勢攀升甚至擴散的危機，值此時刻，「我們不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，比起增添無謂的政治口水，更該專心防疫」。
基進表示，為期一個多月的三級警戒，對台灣的民生經濟帶來衝擊，無論是企業、或是基層民眾，都面臨龐大的壓力，社會整體的焦慮情緒也越趨緊繃，身為民選政黨，協助民眾在紓困管道的暢通、反應紓困網絡的漏洞，是台灣基進現在最重要的責任；當然，在防疫與紓困之外，虎視眈眈的外敵，也是台灣基進的防守重點。
基進強調，昨日舉辦的中共百年黨慶，習近平對台灣的強硬發言，預告來自中國的壓力測試將日益加劇，防疫，不只防病毒，更要防範中共以疫謀統面對「防疫與疫苗覆蓋率擴充」、「民生經濟的紓困工作」、「杜絕中共趁疫侵略騷擾」的三大難題，基於同島一命的精神，台灣基進地方黨部與國會團隊，絕對盡忠職守、全力以赴，「意圖掀起『政治疫情』的團體，請勿徒增台灣抗疫的成本」。