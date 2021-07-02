到職日收到什麼最有「儀式感」？過來人揭地雷：超怕遇到
現在適逢求職旺季，雖然受到疫情影響，但許多社會新鮮人仍然滿懷希望的投入職場。就有網友詢問大家，「遇過哪些比較特別的到職儀式？」並透露自己頗羨慕那些會替新進員工準備小禮物的公司，問題一出引發熱議，許多職場過來人紛紛分享親身經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-07-02 21:27:59
有位網友在PTT發文，透露自己最近在網路上看到「Onboarding box」的相關討論影片，一查才知道原來有些公司會準備一個裝著給新進員工各種小禮物的小盒子，讓原PO覺得頗為羨慕，更分享也有朋友在到職日當天，收到過小盆栽、小卡片之類的禮物。原PO指出雖然有些人會覺得沒必要，但他個人覺得這種儀式感真的挺讓人羨慕的，最後不禁詢問大家，「遇過哪些比較特別的到職儀式呢？」
不過許多網友紛紛分享比較負面的經驗，「到職日當天剛好遇到部門開組會，邊聽邊發呆到晚上10點才下班」、「到職日先來給你下馬威，震撼教育」、「到職當天在座位自行組裝電腦」、「公司到職日是例會上單獨在台上自我介紹」、「超怕拿一堆不知道該拿來幹嘛的公司物資」、「叫你去找抹布把自己位置跟桌子擦乾淨，連續兩間這樣」、「沒被下馬威就很好了」。
但也有網友在到職日確實收到禮物，「有到職前收到的部門拍的歡迎影片，收到的感覺很棒很驚喜，但到職後發現部門氛圍好像沒有影片上感覺的那樣好」、「我以前做人事助理的時候，都會在每個新人報到前準備一套完整的文具，連衛生紙都有」、「拿到一袋文具新人手冊跟禮券」、「到職之前就先收到一封卡片上面是全部門同仁簽名，表達歡迎，覺得很特別」。（編輯：倪浩軒）