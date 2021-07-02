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莫德納1天打逾3萬人太踴躍　陳其邁請市民通知時間到再來

▲莫德納疫苗施打人數「太」踴躍，陳其邁晚間特地在臉書發文說「真歹勢」，請非7月3日當天排定的接種者先別來，下周會再安排時間施打，請民眾放心，一定會讓大家都打到。（圖／高雄市政府提供）
▲莫德納疫苗施打人數「太」踴躍，陳其邁晚間特地在臉書發文說「真歹勢」，請非7月3日當天排定的接種者先別來，下周會再安排時間施打，請民眾放心，一定會讓大家都打到。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-02 22:17:37｜2021-07-02 22:19:59

高雄市新一波的莫德納疫苗昨（1）日上午到貨後，72歲至74歲長輩則於今日上午8點半起在全市47處接種站正式開始接種，因施打人數太過踴躍，部分接種站傳出等待時間過長的情形，經統計今天1天接種實際接種數就高達 34,298人，高雄市長陳其邁晚間直說「真歹勢」，並請非7月3日當天排定的接種者先別來，下周會再安排時間施打，請民眾放心，一定會讓大家都打到

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▲小港高中接種站7點50分就有長輩到場，現場也提早開始施打，直到上午8點半就已經有70多位長輩施打完。（圖／高雄市政府提供）
▲小港高中接種站今（２）日上午7點50分就有長輩到場，現場也提早開始施打，直到上午8點半就已經有70多位長輩施打完。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局指出，因應近日疫苗施打率相當高，7月2日長輩疫苗接種實際接種數 就高達34,298人，其中包含75歲以上補接種，以及72至74歲的接種對象，接種情形相當踴躍，為避免人潮擁擠群聚，並尊重他人權益，籲請長輩依通知時間接種疫苗，並提醒市民朋友，明（3）日接種疫苗將依分流原則嚴格執行，72歲到74歲長輩依照通知單時間地點施打，不符通知單時間地點者，將不受理施打，因此請市民朋友不要跨區施打，也不要在非通知施打日前往。

此外，75歲以上長輩補打者，也請確實依照里別時間接種站配置於下午4點之後前往施打，非分流地點與時間者，將不予受理，明日起也暫緩施打不在籍者，請市民朋友配合，共同維護防疫秩序。

▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁晚間也特地在臉書發文直說「真歹勢」，這次打疫苗的人數相對比之前更踴躍，請大家能夠持續按照通知的時間、地點來做分流依序施打，並攜帶身分證、健保卡、通知單，「大家都打得到，不要急」，慢慢打，今天沒打到沒關係，不是高雄市籍、或者非7月3日當日排定的接種者，下周會再安排時間施打，我們就按照時間、順序慢慢來，長輩打完後，現場也都會分一張衛教單，寫上注疫苗以後要注意的事宜，子女就幫爸爸媽媽多注意一下。

▲施打疫苗的長輩都會收到一張「接種疫苗後注意事項」，讓民眾直呼「字體加大」方便長輩閱讀，真的「足甘心」。（圖／高雄市政府提供）
▲施打疫苗的長輩都會收到一張「接種疫苗後注意事項」，讓民眾直呼「字體加大」方便長輩閱讀，真的「足甘心」。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
72.41%27.59%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.5%13.5%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.35%82.65%
2021-06-29-2021-07-03
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