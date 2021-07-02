莫德納1天打逾3萬人太踴躍 陳其邁請市民通知時間到再來
高雄市新一波的莫德納疫苗昨（1）日上午到貨後，72歲至74歲長輩則於今日上午8點半起在全市47處接種站正式開始接種，因施打人數太過踴躍，部分接種站傳出等待時間過長的情形，經統計今天1天接種實際接種數就高達 34,298人，高雄市長陳其邁晚間直說「真歹勢」，並請非7月3日當天排定的接種者先別來，下周會再安排時間施打，請民眾放心，一定會讓大家都打到。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-02 22:17:37｜2021-07-02 22:19:59
高雄市衛生局指出，因應近日疫苗施打率相當高，7月2日長輩疫苗接種實際接種數 就高達34,298人，其中包含75歲以上補接種，以及72至74歲的接種對象，接種情形相當踴躍，為避免人潮擁擠群聚，並尊重他人權益，籲請長輩依通知時間接種疫苗，並提醒市民朋友，明（3）日接種疫苗將依分流原則嚴格執行，72歲到74歲長輩依照通知單時間地點施打，不符通知單時間地點者，將不受理施打，因此請市民朋友不要跨區施打，也不要在非通知施打日前往。
此外，75歲以上長輩補打者，也請確實依照里別時間接種站配置於下午4點之後前往施打，非分流地點與時間者，將不予受理，明日起也暫緩施打不在籍者，請市民朋友配合，共同維護防疫秩序。
陳其邁晚間也特地在臉書發文直說「真歹勢」，這次打疫苗的人數相對比之前更踴躍，請大家能夠持續按照通知的時間、地點來做分流依序施打，並攜帶身分證、健保卡、通知單，「大家都打得到，不要急」，慢慢打，今天沒打到沒關係，不是高雄市籍、或者非7月3日當日排定的接種者，下周會再安排時間施打，我們就按照時間、順序慢慢來，長輩打完後，現場也都會分一張衛教單，寫上注疫苗以後要注意的事宜，子女就幫爸爸媽媽多注意一下。
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