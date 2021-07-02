莫德納1天打逾3萬人太踴躍　陳其邁請市民通知時間到再來

72歲至74歲長輩則於今日上午8點半起在全市47處接種站正式開始接種，因施打人數太過踴躍，部分接種站傳出等待時間過長的情形，經統計今天1天

，高雄市長陳其邁晚間直說「

真歹勢

」，並請

非7月3日當天排定的接種者先別來，下周會再安排時間施打，請民眾放心，一定會讓大家都打到

。

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▲小港高中接種站今（２）日上午7點50分就有長輩到場，現場也提早開始施打，直到上午8點半就已經有70多位長輩施打完。（圖／高雄市政府提供）

× ▲小港高中接種站今（２）日上午7點50分就有長輩到場，現場也提早開始施打，直到上午8點半就已經有70多位長輩施打完。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄市明天將有39處社區長輩疫苗接種站。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁晚間也特地在臉書發文直說「真歹勢」，這次打疫苗的人數相對比之前更踴躍，請大家能夠持續按照通知的時間、地點來做分流依序施打，並攜帶身分證、健保卡、通知單，「大家都打得到，不要急」，慢慢打，今天沒打到沒關係，不是高雄市籍、或者非7月3日當日排定的接種者，下周會再安排時間施打，我們就按照時間、順序慢慢來，長輩打完後，現場也都會分一張衛教單，寫上注疫苗以後要注意的事宜，子女就幫爸爸媽媽多注意一下。

▲施打疫苗的長輩都會收到一張「接種疫苗後注意事項」，讓民眾直呼「字體加大」方便長輩閱讀，真的「足甘心」。（圖／高雄市政府提供）