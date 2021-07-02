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因疫情被逼「載主管上下班」！他認共體時艱　臉綠下場曝

▲有網友抱怨因為疫情的關係，老闆要求他開車通勤時順便載住附近的主管上下班。本想說共體時艱，結果下場卻超慘。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
▲有網友抱怨因為疫情的關係，老闆要求他開車通勤時順便載住附近的主管上下班。本想說共體時艱，結果下場卻超慘。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 23:56:11

近期受到COVID-19疫情影響，一般民眾都盡量減少出門，許多公司也讓員工居家辦公或是分流上班，減少移動，降低被感染的風險。不過有位男網友抱怨，因為疫情的關係，老闆不希望員工搭大眾交通工具，於是便要自行開車通勤的原PO順便載住附近的主管上下班。原PO想說共體時艱就答應了，沒想到疫情持續一個多月，原PO透露載主管上下班後自己反落入「悲慘下場」，掀起討論。

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原PO在Dcard發文表示，自己本身是開車通勤，由於疫情的關係，老闆希望他順便載住附近的主管上下班，因為老闆不希望主管搭大眾交通工具。原PO一開始想說共體時艱，也就沒有反對，答應接下這任務。

▲網友討論台北捷運最應該廢掉的是哪一站。（圖／NOWnews資料照片）
▲因為疫情的關係，許多上班族都盡量避免搭乘大眾交通工具通勤。圖為台北捷運。（圖／NOWnews資料照片）
但原PO指出，一開始就提到兩人下班時間可能不盡相同的問題，公司回答會去協調讓兩人同時下班。結果載了一個月多後，原PO抱怨自己是比較常晚下班的那個，總是被逼進度趕下班，讓他壓力很大，有時候甚至得先載主管回家，自己再回公司繼續忙。

然後想申請加油補助也被打槍，因為公司說只是順路，通勤里程沒有增加。甚至為了下班載主管回家，還被要求不能打加班卡，結果原PO個人的工作進度被大大影響，老闆本來這個月要幫加薪，最後因原PO進度落後，所以變成「再看看」。

原PO不禁無奈詢問，「大家如果是我會怎麼辦？」網友則紛紛留言回覆說，「要不要態度強硬一點，以自己工作為主，畢竟搭你的車，當然要看你的行程啊」、「拒絕很難嗎？憑什麼要你載就載」、「以自己的下班時間為主，就說自己工作很趕很急要等你忙完才能載。幾次之後對方應該也會自己離開」、「若是順便的應該要等你忙完吧，載完還要再回來公司真的太悲劇」、「如果你一直載不拒絕，我覺得疫情解封後你還是得一直載主管，有誰有車坐還想花錢坐客運呢」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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