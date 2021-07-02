因疫情被逼「載主管上下班」！他認共體時艱　臉綠下場曝

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但原PO指出，一開始就提到兩人下班時間可能不盡相同的問題，公司回答會去協調讓兩人同時下班。結果載了一個月多後，原PO抱怨自己是比較常晚下班的那個，總是被逼進度趕下班，讓他壓力很大，有時候甚至得先載主管回家，自己再回公司繼續忙。
然後想申請加油補助也被打槍，因為公司說只是順路，通勤里程沒有增加。甚至為了下班載主管回家，還被要求不能打加班卡，結果原PO個人的工作進度被大大影響，老闆本來這個月要幫加薪，最後因原PO進度落後，所以變成「再看看」。
原PO不禁無奈詢問，「大家如果是我會怎麼辦？」網友則紛紛留言回覆說，「要不要態度強硬一點，以自己工作為主，畢竟搭你的車，當然要看你的行程啊」、「拒絕很難嗎？憑什麼要你載就載」、「以自己的下班時間為主，就說自己工作很趕很急要等你忙完才能載。幾次之後對方應該也會自己離開」、「若是順便的應該要等你忙完吧，載完還要再回來公司真的太悲劇」、「如果你一直載不拒絕，我覺得疫情解封後你還是得一直載主管，有誰有車坐還想花錢坐客運呢」。（編輯：倪浩軒）
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