COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

抖音驚見自家大門！她見「一幕」秒抓尪劈腿　真相超心碎

▲有網友懷疑老公劈腿，卻遲遲沒有證據，直到她在抖音滑到一段影片，立刻抓到劈腿的鐵證。（示意圖／Unsplash）
▲有網友懷疑老公劈腿，卻遲遲沒有證據，直到她在抖音滑到一段影片，立刻抓到劈腿的鐵證。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 00:18:26

情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有網友分享，她懷疑老公變心已久，卻沒有任何證據，直到她有天在抖音滑到一則影片，終於發現證據，忍不住強調「女士們，永遠相信直覺」，影片也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《太陽報》報導，國外一名網友安娜（Anna T）在《TikTok》表示，她懷疑老公變心已久，但對方始終不願承認，直到日前去外地出差時，下載了《TikTok》APP，打開後還未追蹤任何人，想不到第一隻推薦影片的背景，竟然是她家門口。

▲安娜看到小三發的影片，竟然是在自家門口，立刻抓包老公劈腿。（圖／翻攝自《@anabanana5820》
▲安娜看到小三發的影片，竟然是在自家門口，立刻抓包老公劈腿。（圖／翻攝自《@anabanana5820》 TikTok）
安娜這時才發現，影片是小三發的，而且對方的汽車還停在她家車道上，直接證明老公早就劈腿了，他們兩人甚至還共度整個聖誕假期，讓她瞬間心碎。她解釋，自己和老公即將離婚，也已經為了小三爭吵好幾個月，但對方總是說「妳真是瘋了，妳知道自己在說什麼嗎？她根本沒來這裡」。

沒想到的是，安娜只是下載《TikTok》，就意外找到證據，最後也忍不住勸說「女士們，永遠相信直覺」。影片曝光後，也吸引250萬人觀看，紛紛留言回應，「這種直覺永遠不會錯」、「他還敢說妳瘋了，真噁心」、「真的別懷疑自己的直覺」、「我無法想像那種噁心和心痛，辛苦了」、「我的天啊！就這樣發現真的是天注定」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
73.68%26.32%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.83%13.17%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.52%82.48%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀