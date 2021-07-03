抖音驚見自家大門！她見「一幕」秒抓尪劈腿 真相超心碎
情侶交往總是會面臨到分手的課題，而有些人在分手之後無法好聚好散的原因，通常是因另外一半劈腿而分開。近日，就有網友分享，她懷疑老公變心已久，卻沒有任何證據，直到她有天在抖音滑到一則影片，終於發現證據，忍不住強調「女士們，永遠相信直覺」，影片也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 00:18:26
根據《太陽報》報導，國外一名網友安娜（Anna T）在《TikTok》表示，她懷疑老公變心已久，但對方始終不願承認，直到日前去外地出差時，下載了《TikTok》APP，打開後還未追蹤任何人，想不到第一隻推薦影片的背景，竟然是她家門口。
安娜這時才發現，影片是小三發的，而且對方的汽車還停在她家車道上，直接證明老公早就劈腿了，他們兩人甚至還共度整個聖誕假期，讓她瞬間心碎。她解釋，自己和老公即將離婚，也已經為了小三爭吵好幾個月，但對方總是說「妳真是瘋了，妳知道自己在說什麼嗎？她根本沒來這裡」。
沒想到的是，安娜只是下載《TikTok》，就意外找到證據，最後也忍不住勸說「女士們，永遠相信直覺」。影片曝光後，也吸引250萬人觀看，紛紛留言回應，「這種直覺永遠不會錯」、「他還敢說妳瘋了，真噁心」、「真的別懷疑自己的直覺」、「我無法想像那種噁心和心痛，辛苦了」、「我的天啊！就這樣發現真的是天注定」。（編輯：許智超）