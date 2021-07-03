COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

湯麵外帶該怎包？老闆秀超狂「乾濕分離術」　全場都讚爆

▲湯麵外帶該怎包？老闆秀超狂「乾濕分離術」，全場都讚爆。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲湯麵外帶該怎包？老闆秀超狂「乾濕分離術」，全場都讚爆。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 09:48:43

我國因為新冠肺炎在本土爆發，因此在政府宣布第三級警戒後，許多餐飲業者都開始轉戰「外帶」生意，而許多人在購買「湯麵」的時候，總是覺得「麵都會把湯吸乾」，因此日前就有網友在網路上分享一位麵店老闆做外帶湯麵的超狂「乾濕分離術」，讓全場讚爆，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲日前就有網友在網路上分享一位麵店老闆做外帶湯麵的超狂「乾濕分離術」。（圖／翻攝自Thannisorn
▲日前就有網友在網路上分享一位麵店老闆做外帶湯麵的超狂「乾濕分離術」。（圖／翻攝自Thannisorn Khamsai臉書）
許多人外帶湯麵時，如果裝在一起拿回家，很多時候湯沒了，麵也會糊掉，所以一般人都會要求湯和面分開裝，可是耗費2個袋子又不環保，而一位麵店老闆Thannisorn Khamsai變在臉書上分享了他的超狂湯麵「乾濕分離術」，更隨文附上圖片，只見從相片中可以看到，一個塑膠袋裝了湯和麵，卻能夠完美的分離，關鍵就在於，袋子的中間也綁了個橡皮筋做隔離，此法一出，立刻獲得許多網友驚嘆，按讚及分享人數都突破千人。

▲只見從相片中可以看到，一個塑膠袋裝了湯和麵，卻能夠完美的分離，關鍵就在於，袋子的中間也綁了個橡皮筋做隔離。（圖／翻攝自Thannisorn
▲只見從相片中可以看到，一個塑膠袋裝了湯和麵，卻能夠完美的分離，關鍵就在於，袋子的中間也綁了個橡皮筋做隔離。（圖／翻攝自Thannisorn Khamsai臉書）
網友們紛紛留言表示「老闆真是天才啊」、「老闆根本高手」、「想吃乾麵就倒過來吃，想吃湯麵就把中間的橡皮筋取下來，想喝湯不吃麵，就從上面拿吸管戳進去喝，想用哪種方式吃就用哪種方式吃」，甚至有人更發現這位老闆貼心的細節直言「麵的下層有肉燥及油蔥，吃的時候需打開下層橡皮筋讓熱湯往下沖，這樣才會併發出香氣，麵才會更加入味好吃」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
78.46%21.54%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.94%13.06%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.99%82.01%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀