湯麵外帶該怎包？老闆秀超狂「乾濕分離術」 全場都讚爆
我國因為新冠肺炎在本土爆發，因此在政府宣布第三級警戒後，許多餐飲業者都開始轉戰「外帶」生意，而許多人在購買「湯麵」的時候，總是覺得「麵都會把湯吸乾」，因此日前就有網友在網路上分享一位麵店老闆做外帶湯麵的超狂「乾濕分離術」，讓全場讚爆，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 09:48:43
許多人外帶湯麵時，如果裝在一起拿回家，很多時候湯沒了，麵也會糊掉，所以一般人都會要求湯和面分開裝，可是耗費2個袋子又不環保，而一位麵店老闆Thannisorn Khamsai變在臉書上分享了他的超狂湯麵「乾濕分離術」，更隨文附上圖片，只見從相片中可以看到，一個塑膠袋裝了湯和麵，卻能夠完美的分離，關鍵就在於，袋子的中間也綁了個橡皮筋做隔離，此法一出，立刻獲得許多網友驚嘆，按讚及分享人數都突破千人。 網友們紛紛留言表示「老闆真是天才啊」、「老闆根本高手」、「想吃乾麵就倒過來吃，想吃湯麵就把中間的橡皮筋取下來，想喝湯不吃麵，就從上面拿吸管戳進去喝，想用哪種方式吃就用哪種方式吃」，甚至有人更發現這位老闆貼心的細節直言「麵的下層有肉燥及油蔥，吃的時候需打開下層橡皮筋讓熱湯往下沖，這樣才會併發出香氣，麵才會更加入味好吃」。（編輯：王柏文）
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