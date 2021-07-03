吃火鍋點白蝦大勝「天使紅蝦」？饕客一面倒：沒辦法接受

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這位網友在網路論壇《巴哈姆特》上PO出一篇「為什麼火鍋店那麼愛捧天使紅蝦」的文章表示，「今天在PTT看到有人在討論天使紅蝦，順便解惑了我多年的疑問，果然不是只有我覺得難吃，肉質不夠硬、不甜、吃起來粉粉、又很腥，但很多火鍋店都會狂打天使紅蝦」，原PO更說「可能台灣周邊的蝦都撈到少很多，價格太貴的原因，讓火鍋店開始購買進口蝦，水產超市火鍋也不會買這種蝦，有人跟我一樣嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
饕客網友們紛紛留言認為「白蝦大勝天使紅蝦」的原因，「台灣本土養殖的白蝦無論口感或味道，都絕對遠勝於天使紅蝦這舶來品，更別說口感與味道略勝台灣白蝦的泰國蝦了，只能說這玩意擺明了就是吃噱頭，毫無疑問就只是為了彌補本土蝦量少價高，所不得不採取的商業促銷手法」、「我也不喜歡天使紅蝦的口感，看起來好像很大隻，事實上頭的比例就佔掉不少，煮熟後會覺得肉質比較軟，且有股腥味，一直覺得不是很新鮮的樣子。這幾年很多火鍋店都會強推的原因，不外乎價格吧，還有上游廠商剛好進了一大批冷凍蝦，所以有這種景象」、「天使紅蝦的腥味的確比較重，個人也覺得不太適合直接燒烤和火鍋水煮，吃過避風塘或鹹酥之類的作法反而更好吃，火鍋大概就只是擺來撐場面的」。（編輯：王柏文）