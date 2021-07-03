吃火鍋點白蝦大勝「天使紅蝦」？饕客一面倒：沒辦法接受

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▲饕客網友們紛紛留言認為「白蝦大勝天使紅蝦」的原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲饕客網友們紛紛留言認為「白蝦大勝天使紅蝦」的原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）

看起來好像很大隻，事實上頭的比例就佔掉不少，煮熟後會覺得肉質比較軟，且有股腥味，一直覺得不是很新鮮的樣子