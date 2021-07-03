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吹冷氣怕爆電費！網曝「超狂省電法」　一整年帳單眾看呆

▲有網友分享自己的「省電4招」，一整年電費驚呆眾人。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲有網友分享自己的「省電4招」，一整年電費驚呆眾人。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 10:29:36

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到，近日因為疫情都在家工作，電費令人吃不消，好奇詢問「大家租屋敢開冷氣嗎？」立刻有網友分享自己的「省電4招」，一整年電費驚呆眾人。

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原PO表示，最近因為疫情關係，幾乎都待在家裡工作，以前還有公司的冷氣可以吹，現在在家辦公，一度電5.5塊，苦喊「想到要自己付電費帳單，冷氣還是省著點開」，即使穿著寬鬆透氣的衣服吹電扇，仍一直流汗，苦惱詢問廣大鄉民「想問問有人跟我一樣嗎？好困擾啊」。

▲有網友分享自己的「省電4招」，一整年電費驚呆眾人。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友分享自己的「省電4招」，一整年電費驚呆眾人。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我都睡覺才開」、「睡覺前開一個小時，要睡的時候關掉」、「看變頻定頻吧，變頻都不關也還好」、「不開冷氣的話我全身都會癢欸，無法」、「如果冷氣很老千萬別開，大學住套房一學期電費快3萬」。

對此，有小資網友分享自己的「省電4招」，在家只穿內衣褲、電風扇直吹身體、冷氣開定時、沖冷水澡，電費以一度5元計算，結果一年下電費只花了1700多元。（編輯：賴詠璿）

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
78.46%21.54%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.94%13.06%
2021-06-30-2021-07-04

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.99%82.01%
2021-06-29-2021-07-03
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