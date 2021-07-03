在網路上難尋真愛？過來人揪出扎心真相：挑對象優中選優
現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一半。而近日就有網友在網路上表示疑惑「在網路上是否難尋真愛？」沒想到就有過來人揪出扎心真相，直言「挑對象都是優中選優」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 11:00:47
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為何網路上難以尋覓真愛？」的文章表示，「網路上發現一個現象是，可能聊沒幾次，就沒下文了，也許是多了螢幕的隔閡，讓人與人，之間的距離變得不信任與疏遠」，原PO更是表示疑惑「為何找對象如此困難？身邊有些人條件很好，但就是多年單身。也有跟朋友討論過這類問題，朋友的回答是因為沒有共同生活圈等等，又或者是第一印象不是太好、沒有共同興趣，以至於沒有花更多時間了解對方，就無疾而終了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友先分析網路交友的市場，「因為網路交友市場非常畸形，現在單身的男的比女的多三成，女的就很難單身，所以網路交友的男女比能拉到1：10以上。一般這種比例的男的想出線，撒網就要灑幾十個，所以一般女的一上線就會有上百個對象，那能挑的對象當然『優中選優』」，他更直言「而男的遇到這種情況，當然大部分都做不到那頂尖1％，而那1％現實中根本就不缺對象，不過要達到那1％很難，要騙到說自己是1％就很多人能做到了」。
甚至有過來人網友列出3點解釋「網路上難尋真愛」的原因，分別為「沒有共同生活話題」、「回覆選擇權」和「女生對陌生人比較不感興趣」，「一個多年不見的好友，因為曾經的好友關係，一般也會想讓話題延續下去，即使話當年與近況了解完了，通常『雙方』也會找話題繼續延續，同時在接話的過程中，也可能開展出新的彼此都有興趣的話題，但網路交友不一樣，不但不具備回憶的部分，話題若不感興趣就直接當沒看見，最後多數女生根本不好奇你是怎樣的人，都是在等對方丟話題，這背後其實代表著，『雖然配對成功了，但我對你不好奇，相對的去維持這個對話或者關係的動力就不高了』」。（編輯：王柏文）