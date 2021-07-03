遭環南會長嗆爆！林昶佐網路聲量暴增 數據公司抖出真相
台北市環南批發市場昨（2）日驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲和立委林昶佐臨時往環南市場視察，掌握相關狀況，並且召開臨時記者會說明，沒想到在記者會上，林昶佐怒嗆柯文哲防疫不力，但結果卻遭在場的環南市場自治會長林勝東痛批，而快析輿情資料庫分析大數據發現，此議題在短時間內聲量衝破4萬筆，顯示輿論的怒火已燒向林昶佐身上。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 15:42:26
「QuickseeK快析輿情資料庫」昨日在臉書上PO出一篇文章表示，「環南市場今天爆41人確診，衛福部長陳時中率隊與台北市長柯文哲視察，並說明防疫狀況，林昶佐直指有些人聽起來甚至覺得是廢話，更表示柯文哲現在做的事情很多都是一個月前可以做的」，沒想到此舉卻反遭環南市場自治會長怒嗆「你從以前到現在有替中正萬華區百姓發言嗎？有嗎？有替在地百姓發言過嗎？沒有啊，枉費我挺你」。 「QuickseeK快析輿情資料庫」更指出，「此話一出，立刻引發網友熱議，並且在短短時間內，網路聲量衝破四萬筆，討論聲量比起6／18立院8項提案遭到封殺當日（10,669筆）聲量還高出282.2%。對於自治會長嗆爆林昶佐，網友直呼超『療癒』，且形容林昶佐就是在『作秀』，身為選區立法委員卻未在立法院替選區民眾發聲，難怪基層全怒了」。 最後「QuickseeK快析輿情資料庫」也坦言，「其實輿論的怒火其來有自，當有人直指『萬華病毒』時候，林昶佐選擇緘默，並未挺身捍衛，就成為輿論攻擊的破口，立院投票封殺8項提案，更讓網友怒氣再次提升，成為所有泛綠立委當中吸納最多負面聲量的人」，同時更呼籲林昶佐「選區選民一票一票把這些區域立委送進國會，目的就是能夠監督中央政府，並且為選區發聲，萬華選民54055票正在看」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。