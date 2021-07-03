12星座下半年「工作、財運」走勢出爐！這5位橫財發不完

日前我們剛迎來夏至，是一年之中太陽能量最顛峰的時刻，萬物揮別過去種種，而現在2021進入下半年，在各個行星順行又逆行的能量之下，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12星座下半年的工作、財運」走勢，老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座下半年的工作、財運」走勢，其中這5位財運超旺。（示意圖／NOWnews資料照）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座下半年的工作、財運」走勢，其中這5位財運超旺。（示意圖／NOWnews資料照）

【上緊發條】

金牛 、摩羯





摩羯座





摩羯座的財帛宮位有木星、土星逆行的衝擊，千萬不要想要一步登天，做著一夜暴富的白日夢，如果在下半年聽信謠言，胡亂投資，小心將自己畢生積蓄都賠光，還搞得自己一身債務。在做任何決定之前，一定要問問有經驗的人，請他們給你一點意見，絕對不能貿然行事。





金牛座





金牛座的事業宮位，有逆行的木星與土星來攪局，讓你的事業如履薄冰，因為你的野心太大，從來不知道要讓自己好好休息。並且在你事業成功的時候，同時也招來了不少人眼紅你、覬覦你，所以當你稍稍放鬆時，小人就來扯你後腿，讓你下半年的名譽、業績都向下滑，千萬要小心謹慎。





【持平順遂】





處女、射手、水瓶、天蠍、雙子





處女座





處女座的奴僕宮位，有逆行的木星停駐，對你這個追求完美近乎苛求的人來說，無疑是一個救贖。因為你做任何事都想要做到完美，所以專注在工作上的時間只會越來越多，甚至連病痛都可以一忍再忍。所以當木星逆停在你的奴僕宮，等於是讓你獲得喘息的機會，你會試著慢下腳步，認真思考這真的是自已想要的未來嗎？





射手座





射手座的工作宮位，有逆行的天王星正在發揮強大的力量，這是你下半年的保護罩，能夠幫你把身邊的小人、豬隊友一樣的同事全部驅離，連之前所遭受到的委屈與誤解，也能趁這個機會洗白。公司也會對你另眼相看，將你放在更適合你的位置，讓你在職場上可以發光發熱。敬請期待8/19~2022/1/18這段時間，大有機會升職加薪喔。





水瓶座





水瓶座的伴侶宮位被金星點亮，出門不用帶包，帶著你的愛人就好，另一半在這段期間很願意為你付出，不僅承包了你的食衣住行育樂的花費，愛屋及烏的他，連你的家人也一起照顧到，不捨得你花費一絲半毫，記得好好計算這個夏天你節省下來的花費，應該是相當可觀。





天蠍座





天蠍座的人際宮位有金星替你守著，化解了你之前人際卡關的小問題，以前總是看不順眼的人，你能轉念面對他們；跟你不對盤、處處跟你唱反調的人，你也能一笑置之。感受到你的變化，對方也不會在跟你過不去，反而被你影響，開始也對你和顏悅色。正所謂：世上沒有永遠的敵人。





雙子座





雙子座在六月底迎來水星在命宮順行，很容易得到貴人幫忙，不管是工作丶投資丶創業等，都可以在貴人扶持而大有進展。俗話說天助自助者，這樣的雄心壯志，自然吸引貴人前來幫助，使你能在自身優秀能力丶以及左右逢源的貴人好運下，順利獲得成功！接下來你的人際宮位有逆行的天王星發功，讓你有非常好的人際關係和人脈資源，你要善用這一波的人氣好運，除了廣結善緣之外，也可以結識跟你有共同興趣和愛好的朋友。





【升空高飛】





白羊、巨蟹、獅子、天秤、雙魚





白羊座





白羊座的玩樂宮位迎來金星的時期，請你要好好把握，有可能藉由股票、基金的方式獲利、買賣樓盤也能賺取價差，趁著這股財神眷顧的好運，因為玩票性質而買的彩券也能讓你中獎連連，若有未償還的債務也可以在這段時間還清，就此無債一身輕，把握住這個夏天的好運氣。





巨蟹座





巨蟹座的財帛宮位，在金星的駐守下，為你帶來爆棚的正財與偏財運，讓你工作上收入滿滿、偏財更是連連中獎、喜獲各种红包。而旺盛的財運也帶動你的好運氣，下半年大有升官加薪丶抽紅利丶獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。





獅子座





獅子座的命宮有火星與金星，強強聯手助攻，幸運能量加乘行動力，如果你是從事靠靈感吃飯的工作，要小心有可能突然靈感爆棚，推出的作品將讓你一夕報爆紅，你的才氣與名氣將為你帶來版權一刷再刷的稅金、工作邀約不斷的酬勞，誰說夢想與麵包不可兼得，你就是實現夢想的最佳代表！小白領在這期間也能成為職場紅人，你的領導能力大開，讓團隊的成員們都能很信任的跟著你一起打江山、拼業績。





天秤座





天秤座的偏財宮位因逆行的天王星來訪，帶來神來一筆的意外之財，或許是想創業，就有金主來挹注資金；想投資股票就有股票達人手把手教你投資前線；或是久未聯繫的朋友突然還給你一筆以為再也無法拿回的借款、素昧平生的遠房親戚留下的財產、另一半錢賺太多給你的分紅，記得感謝財神眷顧你的好運氣，不妨利用這筆意外之財做點公益慈善、學習一門讓你能更致富的技能，延綿這份財氣與好運。可以留意一下8/19～2022/1/18這段時期。





雙魚座





雙魚座的命宮已經讓海王星來回逆行多年，只是每次帶來的能量都不盡相同。如果你是特別能夠共情他人情緒、腦袋裡總是有數不盡的創意與夢想、對於任何人事物而氾濫同情心、與自詡為救世主的浪漫情懷，這次逆行的能量將會引領你正面迎擊過去你不願意麵對的現實，認清你在海王星能量之下構築的幻象，以入世接地氣的方式實現你所想要的，就從上週六6/26開始，也許你就已經感受到逆行的正面能量了。（編輯：郭佩蓉）





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