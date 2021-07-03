叫外送花生醬吐司備註「一句話」！女收到驚喜狂讚：划算
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，一名女網友在《Dcard》提到，她叫外送點了花生醬吐司，並備註「一句話」，收到餐點之後驚喜直呼「划算！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 14:42:10
原PO表示，早上用外送叫了一份花生醬吐司，當時看到備註欄的建議可以選擇「醬多一點」，想說那就備註一下，結果餐點送來之後，她一掀開盒蓋見眼前景象，嚇得直嚷「哇這個！這個醬也太多了吧！」讓她不禁笑稱是「在花生醬裡面游泳的吐司」。
畫面中可見，原PO手中捧著白色紙盒，裝著一片花生醬吐司，花生醬料多到滿出吐司外面，甚至溢滿紙盒底部，她強調「不是那種有點帶鹹的花生醬，比較稀，一份35元！個人覺得蠻划算的」。
貼文曝光讓全場眼睛為之一亮，引發熱烈回響「買花生醬送厚片的概念」、「花生醬佐白吐司」、「好想吃啊」、「我決定明天也要來吃」、「直接加爆欸感覺好爽」；不過，也有網友認為「這樣吐司不會太溼嗎？」「這種的我反而不愛耶，喜歡烤到上層微焦的」。（編輯：賴詠璿）