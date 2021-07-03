衝面試媽媽緊跟！22歲畢業生喊崩潰　過來人嘆氣：大扣分

雖然說放小孩獨立、自由是每個家長都得歷經的過程，但有不少過於保護家中孩子的父母，時常基於自己關心的立場，一舉一動反讓孩子無法自在生活。日前就有名22歲的新鮮人發文指出，由於自己是應屆畢業生打算靠求職網找工作，媽媽卻因放心不下執意要陪同面試，這就讓她崩潰又無奈的求助「遇到關心過度的家長該怎麼辦？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女大生在社群論壇《Dcard》上發文提到，自己今年畢業後開始到求職網投履歷、找工作，日前收到面試通知後自己就事先做了功課，確認對方有合法登記且是正當營業，不過媽媽卻堅持陪她面試，「我說明天讓她在樓下等，她竟然說她也要上樓陪我，我的天啊！（我）超像媽寶，搞得比面試壓力還大」。

不僅如此，原PO也透露之前就曾發生同樣狀況，上一份工作面試時對方主管還問原PO「這位是？」，媽媽卻半開玩笑的要她騙主管兩人只是「朋友」，深怕再次出現相同情況的她也無奈求助「這種窒息式的愛，常常壓得我喘不過氣，想問各位，遇到關心過度的家長該怎麼辦？」。

▲原PO母親要求面試一定要陪同，之前就曾遇過面試主管當下傻眼的情況。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

不少網友也針對這樣過度疼愛小孩的行為感到不妥，紛紛留言勸她最好想辦法擺脫，「跟她說面試取消妳再自己過去，或是直接說因為公司覺得連面試家長也要跟是不是連工作也要一起做，不予任用」、「超扣分，我有聽說國外大學入學面試看到家長就已經認定不夠獨立了，何況是大學畢業」、「面試通知不用跟媽媽說，然後就跟家人說要跟朋友出門或是要出去買東西所以出門一趟就好」、「超級大扣分，愛之適足以害之，學會放手是每位家長該去學習的」。（編輯：楊智傑）