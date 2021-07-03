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點披薩不要香菜皮蛋豬血糕！他一開箱「只剩粉」網全笑翻

▲一向以討厭香菜聞名的視網膜稍早曬出一份「不要香菜皮蛋豬血糕」的特製款披薩，畫面曝光引發網友瘋狂討論。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）
▲一向以討厭香菜聞名的視網膜稍早曬出一份「不要香菜皮蛋豬血糕」的特製款披薩，畫面曝光引發網友瘋狂討論。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 17:45:31

必勝客日前推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，特殊的「台式風味」在網路瞬間爆紅，更有不少藝人網紅跟風開箱，相關報導還紅到國外。以討厭香菜為名的「視網膜」陳子見日前就被瘋狂tag嘗鮮，繼1日首次嘗試過香菜皮蛋豬血糕披薩後，今（3）日又上傳了一次開箱照，不過這次他卻一反常態狂讚「看起來超級好吃」，意外掀起眾人熱議。

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視網膜稍早曬出這份「特製款」香菜皮蛋豬血糕披薩，還在臉書上解釋「我要一個香菜皮蛋豬血糕比薩，然後不要香菜皮蛋豬血糕」，只見照片內的餅皮上只有一片金黃色花生粉，完全看不見香菜、皮蛋和豬血糕，「這樣就對了，最完美的披薩，看起來超級好吃」。

▲一向以討厭香菜聞名的視網膜稍早曬出一份「不要香菜皮蛋豬血糕」的特製款披薩，畫面曝光引發網友瘋狂討論。（圖／翻攝自「視網膜」陳子見臉書）
▲不要香菜皮蛋豬血糕，披薩上只剩粉，模樣曝光讓眾人直呼「好像Ｐ圖」。（圖／翻攝自「視網膜」陳子見臉書）
這份只剩披薩餅皮和花生粉的「特製款」披薩讓他不禁大讚「從今天開始，我相信這個世界仍然有光明，邪不勝正」，不少網友看了也全陷入瘋狂，紛紛笑翻留言表示「剩粉了」、「既然有花生粉，那就想放上南部粽」、「這太誇張啦，是不是P圖啦」。

由於近日香菜擺在披薩上掀起眾多討論，消息傳到國外論壇更引發一片哀嚎，不解為何披薩上要放上「香菜」，農委會小編對此也出面替香菜「說一下話」，解釋其實香菜富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，以及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，「尤其是維生素C每100克高達63毫克！超過桃、梨和蘋果的含量，比番茄多3倍；胡蘿蔔素也比番茄、菜豆、黃瓜等高出10倍！」。（編輯：楊智傑）

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