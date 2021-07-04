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菜市場「冰棒1枝1元」爽歪！她抓20枝結帳愣　暗黑真相曝

▲網友分享菜市場1元冰棒店的暗黑真面目，引發討論。（圖/插畫家謝立聖臉書）
▲網友分享菜市場1元冰棒店的暗黑真面目，引發討論。（圖/插畫家謝立聖臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 09:36:49

即便現在超市、大賣場據點分布眾多，但仍舊取代不了傳統市場的地位，因為其價格親民，也能直接與攤商協商價格，成為不少婆媽主要買菜的通路。不過，近日就有網友討論「大家知道菜市場賣1元冰棒的是騙人的嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「請各位婆媽不要再被這種賣1元冰棒的欺騙！這種攤商經常會在各個市場用相同手法販售，會有一個女生戴麥克風說『來喔！冰棒1元一枝！』然後當你挑好之後，女生會告訴你他無法收錢，要到後面結帳，接著就會有一個員工將你要的冰棒口味裝好遞給後面的另外一個人」。

而後面那個人通常長得兇神惡煞，滿身刺青又很大隻，告訴你1枝是10元！就是要強迫婆媽消費讓婆媽看到覺得害怕也不敢講」原PO描述「我看到結帳的情形，有客人拿了20枝，老闆說200元，客人就說不是一枝一塊錢嗎？結果老闆卻說『是試吃一元啦，不然怎麼賺錢』結果客人要走掉時，老闆還會拉著客人說不然一枝8元，如果客人堅持不買，他們就會拿麥克風叫人家『不要來鬧』或者吼叫『這位客人錢帶不夠啦』，這真的很誇張，希望各位不要再被這種攤商騙」。

▲弟弟向原PO解釋，因為想念阿嬤做的芋頭西米露，所以才將類似味道的冰棒微波來吃。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲菜市場號稱一枝1元的冰棒店，實質上是與顧客玩文字遊戲，並非真的一枝賣1元，不少民眾上當受騙。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「這個我知道，去年我阿嬤才被騙，超誇張，到各大市場騙＝＝」、「我家樓下以前菜市場來過，我也被騙...後面的結帳人員真的有夠兇」、「我阿嬤也被騙過，欺負老人真的很＝＝」、「應該可以做成長輩圖傳出去...長輩應該不會看Dcard」、「這手法真的很惡劣」、「我媽之前是直接轉頭就走，沒給他騙的機會，但我相信受害者肯定很多」、「老天！他們怎還在，已經騙10幾年了＝＝」。

事實上，先前就有許多網友分享案例，甚至連插畫家謝立聖也曾分享過，表示自己也曾經被這「1元冰棒」的招牌吸引進去，結果結帳時，發現後方的員工是高大的刺青男子，自己挑了30枝冰棒變成300元。謝立聖無奈表示，不只我受騙，見到路上好多阿嬤和阿伯也掉入陷阱，相當不捨，後來回家吃了冰棒，「根本是清冰，連甜味都很難嚐出來，他們號稱是知名廠商冰棒，但商品毫無包裝」，呼籲大家在市場看到這種攤販，千萬別上門。（編輯：張嘉哲）

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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