菜市場「冰棒1枝1元」爽歪！她抓20枝結帳愣　暗黑真相曝

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「而後面那個人通常長得兇神惡煞，滿身刺青又很大隻，告訴你1枝是10元！就是要強迫婆媽消費！讓婆媽看到覺得害怕也不敢講」原PO描述「我看到結帳的情形，有客人拿了20枝，老闆說200元，客人就說不是一枝一塊錢嗎？結果老闆卻說『是試吃一元啦，不然怎麼賺錢』結果客人要走掉時，老闆還會拉著客人說不然一枝8元，如果客人堅持不買，他們就會拿麥克風叫人家『不要來鬧』或者吼叫『這位客人錢帶不夠啦』，這真的很誇張，希望各位不要再被這種攤商騙」。
貼文一出，網友紛紛回應「這個我知道，去年我阿嬤才被騙，超誇張，到各大市場騙＝＝」、「我家樓下以前菜市場來過，我也被騙...後面的結帳人員真的有夠兇」、「我阿嬤也被騙過，欺負老人真的很＝＝」、「應該可以做成長輩圖傳出去...長輩應該不會看Dcard」、「這手法真的很惡劣」、「我媽之前是直接轉頭就走，沒給他騙的機會，但我相信受害者肯定很多」、「老天！他們怎還在，已經騙10幾年了＝＝」。
事實上，先前就有許多網友分享案例，甚至連插畫家謝立聖也曾分享過，表示自己也曾經被這「1元冰棒」的招牌吸引進去，結果結帳時，發現後方的員工是高大的刺青男子，自己挑了30枝冰棒變成300元。謝立聖無奈表示，不只我受騙，見到路上好多阿嬤和阿伯也掉入陷阱，相當不捨，後來回家吃了冰棒，「根本是清冰，連甜味都很難嚐出來，他們號稱是知名廠商冰棒，但商品毫無包裝」，呼籲大家在市場看到這種攤販，千萬別上門。（編輯：張嘉哲）