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他嘆iPad「只能追劇」幹嘛要買？全場反揭3大用途：超爽

▲有網友好奇「iPad只能拿來看劇，為何還要買」，貼文一出，網友反揭用途，直呼「真的超爽」。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇「iPad只能拿來看劇，為何還要買」，貼文一出，網友反揭用途，直呼「真的超爽」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 11:42:07

許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買其他像是Air Pods、iPad、MacBook等產品，不過，就有網友好奇「iPad只能拿來看劇，為何還要買」，貼文一出，網友反揭用途，直呼「真的超爽」。

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該名網友在PTT以「IPad買了要幹嘛」為題發文，表示「買前生產力，買後愛奇藝」，他不知道iPad除了拿來追劇，還能拿來幹嘛，「蓋泡麵？當扇子？把他折彎？M1處理器是不是過譽了」？

▲該名網友表示「買前生產力，買後愛奇藝」，他不知道iPad除了拿來追劇，還能拿來幹嘛。（示意圖／取自unsplash）
▲該名網友表示「買前生產力，買後愛奇藝」，他不知道iPad除了拿來追劇，還能拿來幹嘛。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，引起熱議，「你沒想到要幹嘛那為什麼要買」、「IPAD買來當鬧鐘用了4年XD」、「看Netflix」、「逛ptt」、「我最後只拿來聽音樂和Podcast...」、「買了M1 PRO 12.8 還真的不知道要幹嘛...什麼APP電腦沒辦法取代的，看影片用電視還比較爽」。

但也有網友反揭「3大用途」，分別是「做筆記」、「看電子書」和「打手遊」，「可以下載圖書館APP看電子書」、「看書看劇看網頁，手機還是太小了」、「拿來玩遊戲蠻爽的」、「打麻將」、「玩手遊」、「現在大學生一台平板一台筆電是標配」、「看論文之類的」、「玩遊戲、追劇、筆記、畫圖、看漫畫」。（編輯：郭佩蓉）

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.51%79.49%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.59%16.41%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.73%10.27%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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