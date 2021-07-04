他嘆iPad「只能追劇」幹嘛要買？全場反揭3大用途：超爽

許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買其他像是Air Pods、iPad、MacBook等產品，不過，就有網友好奇「iPad只能拿來看劇，為何還要買」，貼文一出，網友反揭用途，直呼「真的超爽」。





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該名網友在PTT以「IPad買了要幹嘛」為題發文，表示「買前生產力，買後愛奇藝」，他不知道iPad除了拿來追劇，還能拿來幹嘛，「蓋泡麵？當扇子？把他折彎？M1處理器是不是過譽了」？





▲該名網友表示「買前生產力，買後愛奇藝」，他不知道iPad除了拿來追劇，還能拿來幹嘛。（示意圖／取自unsplash）

但也有網友反揭「3大用途」，分別是「做筆記」、「看電子書」和「打手遊」，「可以下載圖書館APP看電子書」、「看書看劇看網頁，手機還是太小了」、「拿來玩遊戲蠻爽的」、「打麻將」、「玩手遊」、「現在大學生一台平板一台筆電是標配」、「看論文之類的」、「玩遊戲、追劇、筆記、畫圖、看漫畫」。（編輯：郭佩蓉）



