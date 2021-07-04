命理師點名「3生肖」炎夏健康亮紅燈！這位最好少喝冰水

夏天正式來臨，炎熱的天氣讓人變得慵懶、食慾不振，知名命理老師艾菲爾近日就指出，這個夏天健康微恙的人，不僅僅要注意自己的身體健康，更不能忽視身邊長輩的健康問題！他並點名夏季健康方面需要多加注意的「3生肖」，趕快來看看自己或家人有無上榜吧！





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生肖兔





夏季又悶又熱，生肖兔要注意不要因為貪熱喝冰水，這樣會造成身體負擔，讓身體瞬間失去平衡，女生朋友喝冰水更會造成婦科不順、經期錯亂。夏天更是泌尿道感染的好發季節，記得要多喝常溫開水、不要憋尿，也不要長時間待在冷氣房裡，長期吹冷氣會誘發過敏體質，對血液循環不好，工作空檔可以找時間起來走動，流一些汗會讓身體代謝更順暢。





生肖馬





夏季白天長晚上短，你要特別注意睡眠和作息的調整。由於你是夜貓族，每天不超過11點睡就覺得不對勁，加上又常常把壓力累積在自己的內心，久而久之，壓力與情緒的負擔，又加上長期沒充分休息，身體自然吃不消，很可能會有拉肚子、腸胃不適、頻繁感冒、皮膚冒疹子，或是臉上紅斑過敏等狀況，建議你作息一定要調整規律，睡前可做瑜伽、冥想幫助放鬆。





生肖猴





夏日炎炎、天氣悶熱，讓你很容易覺得情緒低落，想法也變得更悲觀，常常身邊的人想要安慰你，但自己好像都聽不太進去。另外，工作上近期可能出現變動，讓你不得不耗費更多精神、體力去應付，種種內在心理或外在勞累，都使你身心俱疲。提醒你要多找時間休息，每周一定要撥出幾天來好好放鬆、休息，別讓自己累倒了。（編輯：許苡晴）





▲夏天高溫炎熱，讓人變得慵懶、食慾不振，知名命理老師艾菲爾點名夏季健康方面需多加注意的「3生肖」。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

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