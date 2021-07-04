好市多一堆東西都限購！媽問「1句」秒破解　櫃檯呆住了

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，不過，受到疫情影響，部分商品有「限購」數量；對此，就有一名男網友發文，表示在結帳時，有位阿姨問他一句「能幫我結帳嗎，因為有限購」，讓他秒愣住，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他今天去好市多補貨時，有一位路人阿姨在結帳時，突然問他一句，「這個每人只能買一件，可以請你幫我結帳嗎？我會給你現金（指向她推車上的牛奶）」，而原PO當下先是愣住，後來就答應那位阿姨，「但有一瞬間，我應該有看到結帳小姐皺了一下眉頭，我相信她應該不是對我」。





▲有網友到好市多補貨，豈料遇到路人問他「一句話」，讓他秒愣住。（示意圖／記者楊智傑攝）

貼文一出，有些人認為，「這樣就失去限制的意義了，限制就是要盡量讓大家都買的到，而不是少數人全部買走」、「我原是會幫的那種人，但當我去了二次都買不到鮮奶的時候，就能了解好巿多為什麼要這麼規定了」、「當規則不符自己所需時，就會因私利而想出其他方法來規避法令或規則，進而達成目的，這種行爲只能說是道德瑕疵，但就是耍小聰明、不老實」。





不過，多數網友則表示，「沒差吧你沒買的話就幫他買啊，現在疫情嚴重可以讓人少跑一趟也好」、「通常會這樣說的人會馬上拿現金出來，我沒有要買的話會答應」、「如果我沒有要買，我會幫忙，至少阿姨肯開口，不像其他人只會抱怨」、「保持彈性與柔軟，給人方便，隨手善心善念，蠻好的」、「這種忙我覺得可以幫，畢竟你只是把自己的額度讓給她，對賣場及其他人並無造成困擾…」、「我個人覺得蠻聰明啊，也只是用掉你額度，有啥問題？你本來就有你的額度」。（編輯：郭佩蓉）



