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不露臉Youtuber月入5百萬！辣妹靠身材爆紅　1原因GG收攤

▲日本正妹「とにかく柔らかい白雪」去年創立Youtube頻道，以不露臉只秀身材的方式拍攝影片，圈粉無數，火速爆紅。（圖/翻攝5ch論壇）
▲日本正妹「とにかく柔らかい白雪」去年創立Youtube頻道，以不露臉只秀身材的方式拍攝影片，圈粉無數，火速爆紅。（圖/翻攝5ch論壇）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 14:30:28

Youtuber可以說是現在很多人的夢幻職業，但是萬事起頭難，要從一開始開設頻道經營到可以盈利，其實並沒有這麼簡單，也因此不少人都還沒闖出名聲就已經放棄拍片。而日本就有一位不露臉的網紅，當初起步時靠著「大尺度」不露臉的影片迅速走紅，更公開入行一個月收入就衝破五百萬，成績相當驚人，不過後來卻消聲匿跡，其原因引發日本網友討論。

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日本網友近日突然熱議一名女子，名叫「とにかく柔らかい白雪」的正妹，表示去年她創立Youtube頻道，但是在頻道裡面都不露臉，鏡頭都是拍攝她脖子以下的部分，靠著姣好身材談論一些辛辣的話題，才剛起步就靠「露曲線」獲得極大關注，光是第一支影片就衝破兩百萬的觀看數，短短一個月就有20萬人追蹤該頻道。

とにかく柔らかい白雪也曾經透露自己入行一個月的收入，在推特上發文表示「成為YouTuber的第一個月，就賺到了高達500萬日幣（約台幣126萬）！生活真的產生很大的變化，但之前有人說我變胖，身材走樣，或者說我本人是一個阿姨，這讓我感到難過，但看到這樣的成果，知曉還是很多人支持我，會繼續享受這樣的生活。」

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▲とにかく柔らかい白雪曾經公開自己月收入突破五百萬。（圖/翻攝とにかく柔らかい白雪推特）
結果貼文才發出沒多久，該頻道直接被官方以「嚴重違反關於裸露與色情政策」將她的帳號移除，隨後「とにかく柔らかい白雪」就消聲匿跡，直至現在都沒再出現或者創新頻道，近日也引爆日本網友在論壇熱議「不知道白雪現在如何www五百萬應該有拿到吧」、「被關頻道500萬不知道有無下落？」、「賺飽了，一個月就離開圈子了www」、「真的好悲劇」、「我記得她，不過後來都沒出現？是頻道被關了吧」。

事實上，在台灣也有類似「とにかく柔らかい白雪」類型的Youtuber，像是女鋼琴家Pan Piano也是不露臉的Youtuber，頻藉高超的琴藝以及魔鬼的身材，加上時不時都會角色扮演，每次上新片都會引起討論，目前頻道訂閱數也已經高達250萬人，顯現超高人氣。（編輯：張嘉哲）

▲Pan
▲Pan Piano靠高超琴技和不露臉的神祕感引起話題。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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