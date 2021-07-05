名家論壇》吳崑玉／台美TIFA會談只是個好的起點

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但睽違五年才又召開的這次TIFA，終究是未來台美經貿合作的一個好的起點，設工作組也代表雙方互動將更為緊密，我方參與進美方現階段最重視的「重建供應鍊韌性與安全」結構中，也有點眉目，算是小有成就。但離原本加入類似TPP貿易組織，台美洽簽BTA（雙邊貿易協定）或FTA（自由貿易協定）的目標，都還有很長的路要走，美國對此題依然只有「瞭解」，而沒有同意或允諾。
在野的國民黨當然不會放過這個破口，江啟臣主席便在臉書上將TIFA類比為兩岸服貿協定，要求民進黨政府公開透明，其實就是要逼蔡政府承認拿美豬開放進口卻沒換到更實質的東西。不過因為經貿事務太過專業，TIFA這種名詞也沒幾人搞得懂，於是立法院黨團隨便回回，此題就消音了。
在吵架之前，麻煩各方先把TIFA這個名詞搞懂，還有把鄧振中這個人的代表性弄清楚，也許才能把問題抓得更深入。
TIFA（Trade and Investment Framework Agreement）的全名應是台美「貿易暨投資架構協定」，於1994年簽署，1995年於華府召開第一次會議。TIFA其實只是個雙方經貿單位的對話平台，跟兩岸ECFA及其衍生的服貿協定與貨貿協定完全不一樣。TIFA產生的協議沒有法律上的約束力與強制力，但ECFA及服貿、貨貿協定的效力等同條約。但在國際現實政經環境下，與美國的會議約定可能比條約的效力還大。2000年之前的TIFA，主題多是台灣加入OECD及WTO的相關議題，包括關稅、藥品、電信、金融、環保、智財權等，台灣排除這些障礙後，美國才會支持台灣加入OECD及WTO。
蔡英文當年被李前總統派去參與WTO小組，多少參與過TIFA會議，而她當時的同事之一，就是鄧振中。後來小英當陸委會主委時，鄧振中還當過她的副主委，可見雙方信任之深。
所以，鄧振中在某種程度上，是足以代表小英意志的人物。鄧振中在小英上台後，低調轉去當政務委員，但其在對外經貿事務的影響力依然可觀。在APEC等國際場合中，他代表小英力主台灣參與TPP（The Trans-Pacific Partnership，泛太平洋戰略經濟夥伴關係協定），或川普下令退出TPP後由日本主導的CPTPP，一直在推動台灣與美國、日本簽訂FTA，就算簽不成，也至少要跟美國簽成BTA，以保障兩岸關係生變後的台灣經濟活路。
由於鄧振中力主台灣必須加入這些國際經貿組織，所以他也傾向開放美國萊豬與日本核食進口。站在他的觀點，不論萊克多巴胺殘留劑量，或日本福島農漁產品的幅射劑量，都是可依國際標準用科學檢驗處理的，不值得為這些題目犧牲整體工商經貿機會。此一觀點自然會受到國內對於食品安全堅持者的強力抨擊，但這種觀點幾乎是台灣第一線經貿談判人員，經歷殘酷現實搏殺後共同的想法。當年蕭萬長在中美菸酒談判一路退讓，以米酒換301，被國人罵到翻；馬時代開放美牛也被在野民進黨打得體無完膚，但主客易位執政後，都不得不對現實的國際經貿生態低頭。台灣在反核食公投通過後，日本便明白拒絕台灣加入CPTPP，政府只得與美國洽簽BTA，所以這次TIFA更顯重要。
如果拿登山來比喻，這次重開TIFA，在台美經貿合作的進程上，只能算是申請入山證，連核准都還沒個影，設置工作小組像是去買登山鞋，只是工作準備，但起碼有獲得善意回應，總是個好的起點。等老美同意台美開始談BTA，入山證才算核下來；雙方上桌談判，才算是走到塔塔加鞍部；草約完成等待雙方完成立法，方始入住排雲山莊，等待明早攻頂。這一路還長得很，變數仍多，不必高興得太早。
但是台美TIFA所得到的訊號仍是有利的。起碼確定了在疫情與美中對抗架構下，美方想要重組全球供應鍊的決心是確定的，這個決心代表過去40年全球化浪潮，將面臨一次結構性的重大調整。美國不再完全相信全球分工這種神話，保留相當的製造業供應能量，以維持自由世界的經濟安全，已晉身為全球經濟戰略的必要手段，即使為此增加若干成本亦然。而台灣已被視為美國太平洋戰略夥伴之一，除了軍事與政治的支援，台灣也需要靠老美重組供應鍊來提供必要的經貿支撐，減輕對中國市場的依賴，這對台灣來說是個很好的商機。
這也是中共對TIFA火大不滿的原因之一。在他們的思維裡，下層結構決定上層結構，當台美走向經濟合作，這種改變就是結構性的、長期性的，不是幾個政治動作可以扭回來的。但中共現在被美國掐住了脖子，像隻被拔了牙的老虎，沒有台灣廠商供應晶片當假牙用，連咀嚼吞嚥都有困難。也許給他十年八年，這老虎也能自己長出牙來，但現實上他就是無可奈何，只能吼吼壯膽。
更慘的是，建黨百年慶祝會上那種北韓式的詩歌朗誦，讓台灣許多人看到起雞皮疙瘩，更堅定不想被中共統治的決心，間接幫忙蔡政府排除了許多向美靠攏的障礙。小英這回連草船都沒出動，箭就經由順豐快遞自己送上門來了。
從疫苗支援到TIFA談判，可看出蔡政府在國家戰略政經軍心佈局上是有一套路徑圖譜的。唯一的毛病是太愛做大內宣，老愛把小小的進展宣揚成大大的勝利，反而使自己面對不確定性很高的未來局勢時，沒有任何的「容錯率」。國際政治上，有些事只能做不能說，就是得等拍板定案了再說，電鍋煮飯一直掀鍋蓋，最後一定會煮出夾生飯，這道理與邊界還是不能不顧。
至於藍白政黨的冷嘲熱諷，其實根本不必太在意。作為一個在國際政治與戰略上「無行為能力」的單位，除了拍桌叫罵，還有什麼辦法證明他們還活著?
重開TIFA是個好的起點，但之後的操作，需要更精細的佈局，也一定會受到對岸更強力的干擾。這個世界的全盤戰略局勢正在快速轉變，台灣只是汪洋上的一條船，得重新深思怎樣才能抓到風向順風順水？至少，別再讓自己成為亞細亞的孤兒。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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