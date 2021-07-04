男拆開泡麵愣喊「怎麼煮」？老饕見包裝2字驚：開眼界了
泡麵款式五花八門，近年來更有市場上還出現不少外國品牌，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友指出，自己買了一包泡麵，沒想到拆開後就讓他臉綠「這是要怎煮啊～」照片一曝光，反而引來老饕們大讚直呼「開眼界了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 17:30:16
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己買了一包螺螄粉泡麵後，拆開後竟發現裡頭內含的調味包十分多樣，這就讓他傻眼直呼「裡面怎那麼多小包的，這是要怎煮啊」。
問題一曝光後，就引來不少人熱議，「我第一次看到包裝寫『加臭』的，我有點不解，開眼界了」、「管他幾包，通通丟進去煮就好」、「全倒阿，辣油包一點」、「都丟下去啊不然勒」、「後面不是都會有寫怎麼煮嗎」、「吃完家裡臭一天，但好爽」、「驚喜包喔」、「就好吃啊！反正全加就對了，嫌麻煩就不要開來吃～簡單」。
此外還有老饕推薦料理步驟，建議一定要將粉包先煮熟，直言「麵先煮10分鐘撈起來放碗裡面，湯料下去煮滾+其他料，之後倒入碗裡在加入辣油跟醋」、「粉先煮熟撈起放一旁，螺螄湯包+水煮開，啊哩啊雜配料+粉全下，最後醋包、辣油斟酌自己口味放入」、「粉一定要另外煮，如果混在一起煮，湯會勾勾很難吃」、「先單煮粉，粉軟了⋯撈起換鍋水煮，全部配料湯包全加」。（編輯：陳雅雲）