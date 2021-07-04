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男拆開泡麵愣喊「怎麼煮」？老饕見包裝2字驚：開眼界了

▲有名網友買了泡麵後，沒想到一拆開就讓他臉綠「這是要怎煮啊」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有名網友買了泡麵後，沒想到一拆開就讓他臉綠「這是要怎煮啊」。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 17:30:16

泡麵款式五花八門，近年來更有市場上還出現不少外國品牌，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友指出，自己買了一包泡麵，沒想到拆開後就讓他臉綠「這是要怎煮啊～」照片一曝光，反而引來老饕們大讚直呼「開眼界了！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己買了一包螺螄粉泡麵後，拆開後竟發現裡頭內含的調味包十分多樣，這就讓他傻眼直呼「裡面怎那麼多小包的，這是要怎煮啊」。

▲網友貼出所買的泡麵。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友貼出所買的泡麵。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友打開泡麵包裝後，發現裡面放了不少調味包。（圖／翻攝爆廢公社公開版）
▲網友打開泡麵包裝後，發現裡面放了不少調味包。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
問題一曝光後，就引來不少人熱議，「我第一次看到包裝寫『加臭』的，我有點不解，開眼界了」、「管他幾包，通通丟進去煮就好」、「全倒阿，辣油包一點」、「都丟下去啊不然勒」、「後面不是都會有寫怎麼煮嗎」、「吃完家裡臭一天，但好爽」、「驚喜包喔」、「就好吃啊！反正全加就對了，嫌麻煩就不要開來吃～簡單」。

此外還有老饕推薦料理步驟，建議一定要將粉包先煮熟，直言「麵先煮10分鐘撈起來放碗裡面，湯料下去煮滾+其他料，之後倒入碗裡在加入辣油跟醋」、「粉先煮熟撈起放一旁，螺螄湯包+水煮開，啊哩啊雜配料+粉全下，最後醋包、辣油斟酌自己口味放入」、「粉一定要另外煮，如果混在一起煮，湯會勾勾很難吃」、「先單煮粉，粉軟了⋯撈起換鍋水煮，全部配料湯包全加」。（編輯：陳雅雲）

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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