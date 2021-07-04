COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

離島打工抓蝸牛！「5小時薪水」曝光　日網嗨喊：好想去

▲日本有網友分享離島的特殊打工，工作內容只是抓蝸牛，許多網友看到時薪後，都相當興奮。（圖／翻攝自《@MaimainoTsuburi》Twitter ）
▲日本有網友分享離島的特殊打工，工作內容只是抓蝸牛，許多網友看到時薪後，都相當興奮。（圖／翻攝自《@MaimainoTsuburi》Twitter ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 17:46:30

一份抓蝸牛的工作，會有多少人願意做呢？近日，日本就有網友分享一則在離島的特殊打工，雖然工作內容是要「抓蝸牛」，但工作時間僅有5小時，且時薪還破400台幣，讓不少網友興奮直呼「想做這個兼職」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《Jタウンネット》報導，日本有一名網友「@MaimainoTsuburi」在《Twitter》貼出一張手繪海報，這張海報是東京都離島小笠原群島的招聘資訊，希望能找尋幫忙捕捉蝸牛的幫手，而海報上還寫著「工作時間大概僅有5小時」、「日薪8000日元（約新台幣2010元）」，等於時薪超過400元台幣。

貼文曝光後，吸引2萬多名網友按讚，紛紛留言回應，「想做這份兼職！」、「看了覺得好想去」、「我就愛抓蝸牛，感覺超有趣的啦」、「這薪水真的很誘人」、「討厭蝸牛，但錢滿多的」、「最後可以帶一隻當標本嗎」，不過也有不少人說，「坐船去再加上住宿吃飯其實會虧」、「這蝸牛是有毒的，其實有點危險」。

▲海報上寫著「日薪8000日元（約新台幣2010元）」，讓很多網友想去打工。（圖／翻攝自《@MaimainoTsuburi》Twitter
▲海報上寫著「日薪8000日元（約新台幣2010元）」，讓很多網友想去打工。（圖／翻攝自《@MaimainoTsuburi》Twitter ）
當地農業協會解釋，因為在小笠原島上，有著來自非洲的外來種蝸牛，會對番茄、百香果、檸檬造成危害，所以當地每年會組織4到5次的「捕蝸牛大隊」，將這些蝸牛抓起來後丟到海裡淹死。

農業協會也提到，工作中也會提供參與者手套、夾子等器具，避免大家與蝸牛直接接觸染病。雖然工作時間不長，但蝸牛多的時候，可能一次就得抓到上千隻，其實不算特別輕鬆。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
13.68%86.32%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.93%16.07%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.64%10.36%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀