離島打工抓蝸牛！「5小時薪水」曝光 日網嗨喊：好想去
一份抓蝸牛的工作，會有多少人願意做呢？近日，日本就有網友分享一則在離島的特殊打工，雖然工作內容是要「抓蝸牛」，但工作時間僅有5小時，且時薪還破400台幣，讓不少網友興奮直呼「想做這個兼職」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 17:46:30
根據日媒《Jタウンネット》報導，日本有一名網友「@MaimainoTsuburi」在《Twitter》貼出一張手繪海報，這張海報是東京都離島小笠原群島的招聘資訊，希望能找尋幫忙捕捉蝸牛的幫手，而海報上還寫著「工作時間大概僅有5小時」、「日薪8000日元（約新台幣2010元）」，等於時薪超過400元台幣。
貼文曝光後，吸引2萬多名網友按讚，紛紛留言回應，「想做這份兼職！」、「看了覺得好想去」、「我就愛抓蝸牛，感覺超有趣的啦」、「這薪水真的很誘人」、「討厭蝸牛，但錢滿多的」、「最後可以帶一隻當標本嗎」，不過也有不少人說，「坐船去再加上住宿吃飯其實會虧」、「這蝸牛是有毒的，其實有點危險」。
當地農業協會解釋，因為在小笠原島上，有著來自非洲的外來種蝸牛，會對番茄、百香果、檸檬造成危害，所以當地每年會組織4到5次的「捕蝸牛大隊」，將這些蝸牛抓起來後丟到海裡淹死。
農業協會也提到，工作中也會提供參與者手套、夾子等器具，避免大家與蝸牛直接接觸染病。雖然工作時間不長，但蝸牛多的時候，可能一次就得抓到上千隻，其實不算特別輕鬆。（編輯：許智超）