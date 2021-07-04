面試連2次被打槍！女「多1動作」秒錄取 眾愣：老問題了
近期畢業季到來，不少新鮮人紛紛踏入社會，開始尋求第一份工作，而許多公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇關鍵。不過，就有一名網友指出，最近友人連續面試2次都被打槍，卻在第三次改變一件事，立馬被錄取，讓他好奇詢問「這是不是也是面試官不能說的秘密啊？」
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 21:00:28
原PO於PTT Salary板上發文，表示朋友最近準備面試，因在家視訊面試，所以沒有精心打扮自己就上場了，「結果連續兩個面試都沒下文，我想說不會吧？應該主要還是會看能力吧」。但友人第三次面試就改化全妝，沒想到立馬被錄取，這就讓原PO不解詢問「這是不是也是面試官不能說的秘密啊？真的長得好看的人面試就有優勢嗎？」
問題一曝光，就引來網友認同留言，「怎麼會天真以為遠隔面試就不必打理自己外表？」、「會影響，尤其越初階或是越靠交際的工作」、「正常吧，路人也是對帥哥和美女的印象比較好啊」、「因為視訊面試本身就很容易尷尬了，鏡頭下容貌又容易顯得狼狽，也比較看不出本人在現場的親和力和反應」、「老問題～事實就是如此」、「這個答案很肯定啊。第一印象就是外表」、「與其說外表是能力，更應該說把自己打理好是態度的表現」。
但也有人抱持不同看法，直言「你朋友的樣本數過低很難判斷到底是怎樣...不過一般求職你給人的感覺是有朝氣有精神的就可以拿基本分了」、「資訊量太少很難說，也有人化妝但沒被錄取的怎麼說呢」、「有信心的表現比較重要」、「我覺得不一定是長得好看，但第一印象很重要」、「我倒覺得長相是其次，不如說有沒有主管緣」、「外表有沒有關看面試者，但打理好自己是基本，誰都不想跟一個邋遢的人當同事」。（編輯：陳雅雲）