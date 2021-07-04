香菜披薩不算啥！巴西「神搭配」曝光 網笑：可以普渡了
必勝客日前推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，特殊的「台式風味」在網路瞬間爆紅，更有不少藝人網紅跟風開箱。不過，就有一位嫁到巴西的網紅分享，巴西一位老闆的超狂披薩，完全沒想到上面的配料能和披薩搭配，讓她也忍不住笑說「如果義大利人看到會發瘋」，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-04 22:27:26
臉書粉專《後來美寶嫁到巴西去》日前在臉書表示，台灣的親友都在社群上洗版，討論現在很夯的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，但她似乎認為巴西披薩也不會輸，因為有位老闆就做出各種披薩，上頭的配料完全不是一般人能想到的，她也忍不住說「巴西披薩應該也會讓義大利人大翻白眼」。
接著貼出幾張創意披薩照，只見披薩上竟有一整隻烤雞，而另一張照片則是除了餅皮外，鋪滿了各種配料，中間卻有帶皮香蕉，旁邊還加了巧克力豆，還有能擺上蛋糕的披薩，最後則是擺上一整隻烤乳豬的的披薩。她也透露「其實老闆還有更多奇怪的披薩！我都覺得我選的是比較合理的」。
貼文曝光後，網友也紛紛傻眼，「那隻雞是怎麼回事」、「台灣披薩輸了！跟巴西披薩比起來台灣完全沒有想像力」、「原來那個餅皮只是盤子呀！這麼一想就覺得上面放什麼都沒問題了」、「義大利人總有一天會攻打這兩個國家」、「這普渡用的吧」、「喜宴第一道拼盤耶！好強」、「還知道要咬蘋果，懂吃」、「有蛋糕、有披薩好划算」、「普渡買一個直接解決」。（編輯：許智超）