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香菜披薩不算啥！巴西「神搭配」曝光　網笑：可以普渡了

▲《後來美寶嫁到巴西去》在臉書分享巴西的創意披薩，讓網友看得目瞪口呆。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書 ）
▲《後來美寶嫁到巴西去》在臉書分享巴西的創意披薩，讓網友看得目瞪口呆。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-04 22:27:26

必勝客日前推出期間限定的「香菜皮蛋豬血糕披薩」，特殊的「台式風味」在網路瞬間爆紅，更有不少藝人網紅跟風開箱。不過，就有一位嫁到巴西的網紅分享，巴西一位老闆的超狂披薩，完全沒想到上面的配料能和披薩搭配，讓她也忍不住笑說「如果義大利人看到會發瘋」，貼文也引起熱議。

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臉書粉專《後來美寶嫁到巴西去》日前在臉書表示，台灣的親友都在社群上洗版，討論現在很夯的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，但她似乎認為巴西披薩也不會輸，因為有位老闆就做出各種披薩，上頭的配料完全不是一般人能想到的，她也忍不住說「巴西披薩應該也會讓義大利人大翻白眼」。

▲除了有一整隻豬的披薩，還有整隻烤雞的。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書
▲除了有一整隻豬的披薩，還有整隻烤雞的。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書 ）
接著貼出幾張創意披薩照，只見披薩上竟有一整隻烤雞，而另一張照片則是除了餅皮外，鋪滿了各種配料，中間卻有帶皮香蕉，旁邊還加了巧克力豆，還有能擺上蛋糕的披薩，最後則是擺上一整隻烤乳豬的的披薩。她也透露「其實老闆還有更多奇怪的披薩！我都覺得我選的是比較合理的」。

▲許多網友看到這塊披薩時，感到十分困惑，因為上面有帶皮香蕉。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書
▲許多網友看到這塊披薩時，感到十分困惑，因為上面有帶皮香蕉。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書 ）
貼文曝光後，網友也紛紛傻眼，「那隻雞是怎麼回事」、「台灣披薩輸了！跟巴西披薩比起來台灣完全沒有想像力」、「原來那個餅皮只是盤子呀！這麼一想就覺得上面放什麼都沒問題了」、「義大利人總有一天會攻打這兩個國家」、「這普渡用的吧」、「喜宴第一道拼盤耶！好強」、「還知道要咬蘋果，懂吃」、「有蛋糕、有披薩好划算」、「普渡買一個直接解決」。（編輯：許智超）

▲這塊披薩上的蛋糕是可以拿下的，讓網友感到非常有趣。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書
▲這塊披薩上的蛋糕是可以拿下的，讓網友感到非常有趣。（圖／翻攝自《pizzariabatepapo》臉書 ）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.67%83.33%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.21%16.79%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.45%10.55%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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