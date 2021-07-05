男友IG出現「神祕紅點」！女秒臉綠 內行狂喊：快問清楚
隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人透過各式通訊軟體和社交軟體與朋友保持聯繫。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，收到男友傳來一張社群軟體Instagram的截圖，卻發現「神祕紅點」，擔心男友是否偷偷辦了其他帳號而疑神疑鬼，內行一看不禁狂勸「快問清楚！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 07:28:52
原PO表示，男友傳來一張社群軟體Instagram的截圖給她，卻意外發現右下角的個人大頭貼底下，竟出現「神祕紅點」，嚇得直問「為什麼我男友傳給我的截圖，大頭貼下方會有紅點，是他有偷偷辦其他帳號嗎？還是其他什麼原因」。
原PO解釋，因為自己只有使用一個帳號，打開右下角並沒有紅點，難過地說「昨晚擔心得睡不著，先暫時不敢問他，怕他覺得我疑神疑鬼」，崩潰直呼「天啊……我快哭了，他竟然會偷偷辦一個帳號，是不想讓我看嗎？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友紛紛指出「就是有小帳ㄚ，不過有小帳蠻正常的吧？」「我有小帳，底下也有紅點，給你參考，但是我不確定是不是一定是這個原因」、「右下顯示的是大頭貼的話，就一定是有別的帳號，顯示的是一個黑人頭，才是只有一個帳號，下面有紅點代表你其他帳號有通知」、「應該是有其他帳號，擔心的話就快去問清楚」、「直接問他就好，可能只是拿來追蹤妹子而已啦，沒事，很多人都這樣」。
但也有網友表示「我自己是拿來追蹤一些帳號，像是教學、網拍、球星or藝人之類的，本帳就單純都自己的朋友，做個區隔」、「如果真的很想知道，就旁敲側擊啊，說身邊有些人都有小帳，問看看他的反應吧？不要一下就想到負面的去」。（編輯：賴詠璿）