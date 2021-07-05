冷氣怎吹不怕電費暴增？達人曝「按一模式」：舒爽又省電
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到，冷氣究竟該怎麼開，在租屋高電價的情況下才不會使電費暴增？貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 07:43:27
原PO表示，最近天氣真的相當炎熱，他透露自己剛開冷氣時，會先使用一般的冷氣模式，調26度降溫，空間涼了之後再改成「自動模式」，認為樣這樣似乎比較省電，但不確定是不是真的有用，苦喊「在租屋高電價的情況下，是沒有一直開著冷氣模式的資格的」，不禁好奇詢問「大家冷氣怎麼使用呢？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「換變頻沒這煩惱」、「睡前開一小」、「變頻它自己看狀況」、「27度＋電扇直吹就差不多了，晚上睡覺定2小，ㄧ覺到天亮」、「租屋的一度5塊先天就輸了」。
對此，臉書粉絲團《電價達人讚出來》日前貼文分享，進入炎炎夏日，許多人都需要開冷氣消暑，不過積累的電費也成為額外的負擔，並分享省電妙招，除了冷氣搭配電風扇、淘汰超齡冷氣、定時清潔空調濾網和設定「舒眠模式」之外，平常可以按下「自動模式」，讓冷氣自動控制耗電，同時室內也維持一定的舒爽溫度。（編輯：賴詠璿）