台中日韓哪國正妹比例最高？「答案」超意外：整體水準高

世界各國的美女比比皆是，每個人心目中的女神類型也不盡相同。而近日就有一名網友好奇提問「韓國、日本、台灣、中國正妹比例誰最高？」結果許多網友一致認為是「這國」，大讚「整體水準蠻高的」。

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原PO在PTT八卦板以「

韓國、日本、台灣、中國正妹比例誰最高？

」為題發文表示，自己沒出國過，「IG觀察下來的心得，正妹比例最高應該是韓國，畢竟呢，整形大國不是開玩笑的，路上應該都是大奶網美，正妹比例大概是『韓國>日本>台灣>中國』這樣對嗎？」

問題曝光，答案讓人意外，多數網友都秒選台灣，紛紛直指「老實說台灣，日本反而是最低的」、「路上比例台灣吧！日本漂亮都跑去當偶像」、「認真覺得是台灣」、「按比例來說，真的是台灣」、「看比例的話真的不能小看台灣，台灣三四百年來，日荷西原住民漢族混血混到現在各種類型美女都有」、「你說素顏+無整嗎？台灣吧！台灣整體水準蠻高的」。

▲一名網友好奇在PTT提問「韓國、日本、台灣、中國正妹比例誰最高？」沒想到許多網友一致認為是「台灣」，大讚「整體水準蠻高的」。（圖／翻攝自 PTT）

另還有人留言「日本阿，至少都有裝扮，香港倒是動不動出現神級顏值」、「中國正妹頗多，一線城市比例高，二三線如廈門泉州什麼的就不太行，日本女生氣質好，很會穿衣服，韓國女生會穿衣服但是漂亮的比例還好。如果是衣品的話：日>韓>中>=台；長相的話：日>中>台=韓；氣質：日>台=韓>中」、「中國看省，有些正的多，日本氣質最高」、「整體上我覺得中日韓化妝跟穿著都有找到自己的路線，各有特色，台灣女生比較偏向模仿日韓以前流行過的東西」。

此外，還有鄉民直言「比例太難說了吧！沒辦法數據化，光正妹的標準如何之類的。拿人口數最懸殊的比較。范冰冰、張鈞甯等級才算，還是網紅等級順眼的都算？」（編輯：許苡晴）