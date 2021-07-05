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爽吹冷氣又不燒錢！台電傳授「3省電妙招」：有效救荷包

▲台電在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲台電在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 09:03:11

夏天到來，高溫炎熱實在難耐，加上新冠肺炎疫情肆虐，大家待在家的時間變多了，用電量也隨之狂飆。而面對空調需求也大增，到底該如何巧用冷氣才能避免電費暴增呢？台電就在臉書粉專傳授「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。

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▲台電就在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
▲台電在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）
台電在臉書粉專《電力粉絲團》發文指出，夏天來了且炎熱，空調需求大增，用電量預計將持續升高，台電會努力做好機組維護與調度，確保供電無虞，但請大家仍要節約用電，省荷包也愛地球！

此外，《電力粉絲團》也曝光爽吹冷氣又能省電的「3絕招」，包括：1. 溫度設定26~28度 + 吹電風扇就會很涼。2. 冷氣溫度每調高 1 度，可省空調電力6％。3. 汰換老舊冷氣，改用能源效率1級的冷氣也能省電。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
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