爽吹冷氣又不燒錢！台電傳授「3省電妙招」：有效救荷包

夏天到來，高溫炎熱實在難耐，加上新冠肺炎疫情肆虐，大家待在家的時間變多了，用電量也隨之狂飆。而面對空調需求也大增，到底該如何巧用冷氣才能避免電費暴增呢？台電就在臉書粉專傳授「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。

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▲台電在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）

× ▲台電在臉書粉專提出了「3大省電妙招」，教大家如何爽吹冷氣又不傷荷包。（示意圖／《NOWnews今日新聞》攝影中心）

台電在臉書粉專《電力粉絲團》發文指出，夏天來了且炎熱，空調需求大增，用電量預計將持續升高，台電會努力做好機組維護與調度，確保供電無虞，但請大家仍要節約用電，省荷包也愛地球！

此外，《電力粉絲團》也曝光爽吹冷氣又能省電的「3絕招」，包括：1. 溫度設定26~28度 + 吹電風扇就會很涼。2. 冷氣溫度每調高 1 度，可省空調電力6％。3. 汰換老舊冷氣，改用能源效率1級的冷氣也能省電。（編輯：許苡晴）



