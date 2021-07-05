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女吃鹹酥雞狂配「一神物」！老饕全嗨炸：超越九層塔+蒜

▲原PO買鹹酥雞回家，配黃金泡菜一起吃，直呼「超順口」。（示意圖／讀者提供）
▲原PO買鹹酥雞回家，配黃金泡菜一起吃，直呼「超順口」。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 09:02:24

台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，近日一名女網友在《Dcard》分享，防疫期間買了很多冷藏小菜，她吃鹹酥雞的時候拿「一款」出來配，意外發現口味很搭，貼文曝光讓老饕們瞬間嗨翻。

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原PO表示，疫情期間已經吃膩一般菜色跟便當，偶爾想要來點不一樣的口味，於是買了許多冷藏的小菜，有泡菜、醃蘿蔔等。她分享自己的獨特吃法，就是買鹹酥雞回家，配黃金泡菜一起吃，感動直呼「九層香鹹酥雞，配上微辣香甜的黃金泡菜，吃起來超順口！」

▲原PO買鹹酥雞回家，配黃金泡菜一起吃，直呼「超順口」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO買鹹酥雞回家，配黃金泡菜一起吃，直呼「超順口」。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也透露，疫情下悶壞了，天氣又這麼熱，冰涼爽口的泡菜除了搭配鹹酥雞之外，也是夏季開胃的好選擇，有時單純這樣配白飯吃也很過癮。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「泡菜＋鹽酥雞，根本專業，內行！只差啤酒了」、「那個流沙，那個醬汁看起來好厲害」、「台式泡菜也能玩出這麼多花樣」、「感覺比九層塔＋蒜還厲害」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.42%84.58%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.54%17.46%
2021-07-02-2021-07-05
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