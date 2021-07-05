女吃鹹酥雞狂配「一神物」！老饕全嗨炸：超越九層塔+蒜
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，近日一名女網友在《Dcard》分享，防疫期間買了很多冷藏小菜，她吃鹹酥雞的時候拿「一款」出來配，意外發現口味很搭，貼文曝光讓老饕們瞬間嗨翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 09:02:24
原PO表示，疫情期間已經吃膩一般菜色跟便當，偶爾想要來點不一樣的口味，於是買了許多冷藏的小菜，有泡菜、醃蘿蔔等。她分享自己的獨特吃法，就是買鹹酥雞回家，配黃金泡菜一起吃，感動直呼「九層香鹹酥雞，配上微辣香甜的黃金泡菜，吃起來超順口！」
原PO也透露，疫情下悶壞了，天氣又這麼熱，冰涼爽口的泡菜除了搭配鹹酥雞之外，也是夏季開胃的好選擇，有時單純這樣配白飯吃也很過癮。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「泡菜＋鹽酥雞，根本專業，內行！只差啤酒了」、「那個流沙，那個醬汁看起來好厲害」、「台式泡菜也能玩出這麼多花樣」、「感覺比九層塔＋蒜還厲害」。（編輯：賴詠璿）
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