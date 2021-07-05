為何牛肉麵都配「青江菜」？內行人揭2優勢：老闆都愛用
牛肉麵是台灣知名美食之一，雖然料理方式主要為紅燒和清燉兩種，但從肉的部位、麵條、配菜到湯頭都是影響風味的關鍵。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何牛肉麵都配『青江菜』不是其他蔬菜？」沒想到就有內行人揭露了2點優勢，直言「老闆都愛用」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 09:22:11
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為什麼牛肉麵都放青江菜不放菠菜？」的文章表示，「吃過幾家牛肉麵店，大概90％麵店有加青菜時，都會選擇放青江菜，只有很少數的會放菠菜，可是菠菜價格不是比較低，也營養，為何牛肉麵店會花重本放清江菜？有八卦嗎?」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「因為菠菜湯很水而且湯頭喝起來怪怪的」、「便宜，耐煮」、「老闆選擇了保守的作法，至少不會出問題」、「菠菜先燙起來，跟蔥花一起最後放就好」、「菠菜是家系拉麵在放的」、「菠菜冬天的，現在的菠菜很貴，你不會想買」。
甚至更有內行人揭露了牛肉麵都「青江菜」的2點優勢，分別為「好搭配」和「青菜縮水幅度小」，「青江菜縮水幅度小，菠菜一堆煮下去剩一點點」、「青江菜不會有太主觀的味道，所以很好搭配，口感也好，一般牛肉湯都比較濃郁，搭配青江菜可以有較清爽的口感」、「青江菜比較不會搶原有風味，會讓你覺得牛肉更美味，老闆愛用」。（編輯：王柏文）