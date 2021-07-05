目睹愛妻被砂石車拖行！男崩潰成魔 「1舉動」遭眾唾棄
台灣一直以來都有所謂「檢舉魔人」，就連停在自家小巷內的車輛都不放過，因此也經常引發爭議，讓不少人恨得牙癢癢。而近日，就有網友分享友人的故事，表示友人某次與愛妻出門，結果為了閃避路邊違規車輛往中線靠近，沒想到又被後方行駛而來的車子嚇到摔車，最後目睹愛妻被砂石車碾斃，因為過於傷痛，決定變成「檢舉達人」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 10:17:17
一名網友在「爆怨2公社」貼文指出「我一個朋友跟他老婆都是我的前同事，他們兩個有一個兒子跟一個女兒，某一次他們一起出門買宵夜，因為我朋友不熟路況，因此給妻子騎車，途中經過雙線道，結果發現有車輛違規併排停放，大幅佔據了道路，夫妻為閃避違規車輛，只好騎到靠近中線的位置。」
「結果後方車輛看到他們切進來，馬上急的狂按喇叭，緊接著呼嘯而過，兩人因被嚇到而隨即摔車，結果我朋友只有小擦傷，但他妻子卻噴到對向車道，當場被砂石車輾過過世，從那次事件後，我朋友變得相當安靜，也因此困在痛苦的深淵中，後來就成魔，變成『檢舉魔人』。」
原PO感慨「往後朋友只要在路上看到違規車輛，就是拍照檢舉，儘管被駕駛人抓包、被罵、被打或者被唾棄，他仍舊堅持檢舉，以前我們總說對於檢舉魔人充滿怨恨，但我只知道我同事只是為了不要再讓悲劇發生而去檢舉。」
貼文曝光後，引發許多網友回應「路邊併排停車真的很扯，就這樣害死一條人命」、「本身該檢討的就是違規的人」、「台灣違規判定也一直很怪吧，停個超商買東西就會被開單＝＝」、「希望你朋友早日走出傷痛QQ」、「能理解這創傷的痛，畢竟又是親眼看見，加油！」（編輯：張嘉哲）