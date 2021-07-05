全國三級警戒餐飲業營收年減近2成　加速外送宅配緩衝擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
餐飲業中又以餐館業為大宗，今年5月下半月因管制升級，餐廳全面禁止內用，雖有上半月母親節檔期挹注，但餐館業營業額425億元，年減18.6%，僅與去年3月的422億元表現相當，而不同營業型態受影響的幅度亦不相同，其中以日常聚餐型餐館年減30.8%，受創程度最深；宴會型餐館因上半月母親節聚餐及婚宴等挹注，抵銷部分減幅，年減14.8%居次；西式速食型餐館因客群多偏向外帶，加上推出外帶優惠，逆勢成長5.4%。
飲料店業也因外出人潮變少，加上全面禁止內用，對咖啡店、冰果店等造成衝擊，復以部分店面因確診者足跡，須停業消毒，致營業額降為58億元，年減21.4%，低於去年3月的75億元。外燴及團膳承包業除延續去年邊境管制措施影響空廚營收外，今年再加上學校停課衝擊團膳營收，致營業額驟降為19億元，年減24.1%，亦低於去年3月的24億元。
不過，因應疫情，餐飲業者也陸續開啟外帶餐盒、冷凍餐食宅配或與外送平台合作等服務，尤其今年隨著疫情升溫、順應防疫居家的消費需求，餐飲業者提供外送或宅配服務的家數占比由去年4月之57%提高至今年5月64.8%，其中餐館業由65%提高至68.5%，飲料店業由57.5%提高至69.2%，外燴及團膳承包業由20.4%提高至37.3%。就營業額表現觀察，有提供外送或宅配服務業者，營業額減幅明顯低於無外送或宅配服務者，顯示透過外送或宅配服務，有助於減緩衝擊。
只是疫情衝擊仍使內需產業，住宿及餐飲業無薪假人數升高，今年4月餐飲業受僱員工人數約40萬8689人，較去年同月成長6.3%，較疫情發生前之2019年4月略增766人，顯示勞動市場已回到疫情前水準，惟自5月中旬本土疫情爆發，實施無薪假的企業家數與人數不斷增加，截至6月底止，住宿及餐飲業實施無薪假家數計有267家，無薪假人數為4174人，占無薪假總人數30.63%，居各業之冠，較4月底分別增253家、3964人，顯示這波疫情來襲，勞動市場中餐飲業將首當其衝。
此外，去年各主要國家餐飲業也都因防疫管制而營收重挫，新加坡於去年3月開始邊境管制，4月啟動半封城措施，致餐飲業於去年4月驟減52.4%；南韓因去年2月發生社區感染事件，政府逐步提高防疫措施，致去年3月餐飲業年減28.3%，而到了秋冬時節，疫情再度反撲，政府祭出2.5級防疫警戒，致去年12月餐飲業又重挫至38.4%。
美國亦因去年3月起陸續關閉餐廳與酒吧內用服務，致4月餐飲業年減53.1%。今年以來，隨各國陸續大規模接種疫苗，在有效管控疫情下，消費動能漸次回升，美國4月營業額已回到2019年疫情前水準，較去年同月驟升1.2倍，南韓和新加坡雖尚未回到疫情前水準，惟逐步擺脫去年疫情的低點，增幅回到正成長。
不過，經濟部統計處認為在疫情有效控制下，營業額可望止跌回升。我國因去年疫情相對國外穩定，加上6月起國旅熱潮帶動外食商機及政府振興券加持，挹注消費動能，餐飲業年增幅於去年7月回到正成長，去年整年雖仍呈年減4.2%，但優於美國（-19.7%）、南韓（-15.4%）、新加坡（-26.5%）。
而今年5月下半月因本土疫情升溫，管制措施全面升級，我國正經歷著國外去年的疫情場景，惟國內餐飲業迅速導入外帶及外送服務減緩衝擊，加以政府加速擴大疫苗接種，預期在疫情有效控制並逐步降低管制措施下，餐飲業營業額可望止跌回升。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。