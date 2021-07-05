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寧夏夜市爆出人潮！一張照「南北都不爽」　互揭痛點開酸

▲寧夏夜市日前微解封開始營業，其吸引來的人潮引發討論。（圖／取自寧夏觀光夜市臉書）
▲寧夏夜市日前微解封開始營業，其吸引來的人潮引發討論。（圖／取自寧夏觀光夜市臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-05 11:52:39

台灣本土疫情有趨緩的現象，台北市長柯文哲日前宣布，台北夜市將「微解封」，只要有符合防疫條件就能夠營業，而在上月29日，寧夏夜市就開始營業，結果人潮引發討論。而在昨（4）日又有網友拍下寧夏夜市的逛街人潮，再度掀起話題。

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一名網友在「爆料公社官方粉絲專屬」貼出照片表示「寧夏夜市現況」只見貼出的照片中，夜市裡面人潮還算多，各個攤販都有人在排隊，即便入口處有人管制，也有設立公告要戴口罩並保持社交距離，但民眾似乎都沒有維持社交距離。

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▲網友路過拍下寧夏夜市人潮，引爆話題。（圖/爆料公社粉絲專屬）
貼文曝光後，就有南部網友紛紛留言「台北不是要大家待在家，不懂是在微解封什麼」、「這些人可不可以不要這麼自私啊」、「只要一個人中，真的沒完沒了」、「難怪台北降不下來，怪不了別人」、「待在家五十幾天的南部人看到傻眼，全台灣還要等雙北多久，真的不懂」、「台北最嚴重是在微解封什麼，白眼翻到底」、「台北真的是夠了...還沒清零解封什麼，真的很超過」。

不過，也有不少北部網友認為「瑞豐夜市比寧夏更早開，怎沒人講話？顏色問題？」、「大賣場排隊都不是群聚，夜市排隊買飯買吃的就是群聚，不太懂一些人的觀念」、「這到底有什麼好吵，怎沒看到有人嘴瑞豐夜市」、「瑞豐夜市早解封怎麼不去講，如果有足夠疫苗人民還需如此過生活嗎？」、「先檢討大賣場，室內又群聚，更可怕」、「會嘴寧夏夜市的人就是沒逛過！中間那條拿掉，就剩下四分之一攤位了，到底在吵什麼？南部瑞豐夜市不也開了嗎？」

而對於寧夏夜市人潮被網友熱議，粉專也發出夜市空拍照，與網友從正門口拍照角度不同，是從夜市尾端開始拍攝，只見攤販都有配合間隔開來，人潮也並未有如網友照片那麼多，寧夏觀光夜市協會理事長林定國日前也表示，現在總體人流約平常日的兩至三成，雖然人不多，但是來到夜市的人和平日不同，幾乎都是目標客，也就是比較少閒逛，只滿足吃的外帶需求，總體營業額只有約五到六成。（編輯：張嘉哲）

▲寧夏夜市粉專曬出晚上空拍圖，表示攤商都有保持距離，整體來客人數約平日兩到三成。（圖/寧夏夜市粉專）
▲寧夏夜市粉專曬出晚上空拍圖，表示攤商都有保持距離，整體來客人數約平日兩到三成。（圖/寧夏夜市粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.33%84.67%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.06%17.94%
2021-07-02-2021-07-05
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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