寧夏夜市爆出人潮！一張照「南北都不爽」　互揭痛點開酸

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貼文曝光後，就有南部網友紛紛留言「台北不是要大家待在家，不懂是在微解封什麼」、「這些人可不可以不要這麼自私啊」、「只要一個人中，真的沒完沒了」、「難怪台北降不下來，怪不了別人」、「待在家五十幾天的南部人看到傻眼，全台灣還要等雙北多久，真的不懂」、「台北最嚴重是在微解封什麼，白眼翻到底」、「台北真的是夠了...還沒清零解封什麼，真的很超過」。
不過，也有不少北部網友認為「瑞豐夜市比寧夏更早開，怎沒人講話？顏色問題？」、「大賣場排隊都不是群聚，夜市排隊買飯買吃的就是群聚，不太懂一些人的觀念」、「這到底有什麼好吵，怎沒看到有人嘴瑞豐夜市」、「瑞豐夜市早解封怎麼不去講，如果有足夠疫苗人民還需如此過生活嗎？」、「先檢討大賣場，室內又群聚，更可怕」、「會嘴寧夏夜市的人就是沒逛過！中間那條拿掉，就剩下四分之一攤位了，到底在吵什麼？南部瑞豐夜市不也開了嗎？」
而對於寧夏夜市人潮被網友熱議，粉專也發出夜市空拍照，與網友從正門口拍照角度不同，是從夜市尾端開始拍攝，只見攤販都有配合間隔開來，人潮也並未有如網友照片那麼多，寧夏觀光夜市協會理事長林定國日前也表示，現在總體人流約平常日的兩至三成，雖然人不多，但是來到夜市的人和平日不同，幾乎都是目標客，也就是比較少閒逛，只滿足吃的外帶需求，總體營業額只有約五到六成。（編輯：張嘉哲）
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