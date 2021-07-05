他路過喪家「無心喊一句」！隔日遭遇超毛 眾勸：別鐵齒
隨著農曆7月的腳步將近，鬼故事、夜遊、靈異話題再度跟著浮上檯面；近日，一名網友在臉書社團《靈異公社》分享，唸高中的時候到深坑同學家玩，下公車後路過喪家，無心喊出「一句話」，隔天一連串遭遇讓他回想起來心有餘悸，貼文曝光也讓眾人發毛直呼「真的別鐵齒！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 11:48:31
原PO提到，還記得唸高中的時候，有一次段考前跟同班同學一群人相約一起去同學家玩，同學家住深坑，下了公車還需要步行一陣子才會到。他依稀記得有走過一個公路橋下，橋下有擺設靈堂，當時無心說了一句話「好煩喲！」結果在段考當天，整個人都迷迷糊糊，神智不清，似乎完全被控制了，他說「直到隔天午夜0：00才完全清醒過來」。
原PO事後問了同學、家人，同學說當天他一直傻笑、交白卷，還一直趴在桌面，放學後搭公車趴在公車站牌，上車還沒有付錢，同學一直跟司機道歉。他不敢置信地說「重點是我完全不知道」，可怕的是連怎麼回到家裡的都不知道，到家醒來後是坐在椅子上，午夜12點突然醒來，隔天問了家人，才知道自己整天語無倫次，不知道在說些什麼。
原PO當時努力地回想前一天到底在幹嘛，假設當天記憶有10分，腦海中大概只有2～3分的記憶，而且非常模糊，「依稀記得我有走路回家，跟家人通話而已，同學敘述的是完全沒有記憶的。事後回想起來真的好險，當時只是被小小處罰，沒有任何生命危險」，最後不忘勸大家「當時年輕不懂，所以經過喪家真的不能亂說話呢！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛發毛直呼「真的不能亂說話」、「經過喪家時真的不要亂講話，尤其是對往生者沒禮貌的話」、「經過喪家時，如果無法繞路走，通常是心裡默唸，南無阿彌陀佛，很多遍，然後，快速通過！」「好可怕」、「真的別鐵齒耶」。（編輯：賴詠璿）