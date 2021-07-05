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買2顆高麗菜被收「天價」　曹西平嚇傻：不太理解

▲曹西平被高麗菜價格嚇到。（圖／曹西平臉書）
▲曹西平被高麗菜價格嚇到。（圖／曹西平臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-05 12:10:18｜2021-07-05 12:22:19

資深藝人曹西平日前在臉書PO出兩顆高麗菜的照片，透露被老闆開價400元，不解地問：「為什麼要400多？我不太理解？現在的菜是什麼價錢？」引起大批網友蓋樓討論。

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▲曹西平出道40年，是演藝圈大哥。（圖／曹西平臉書）
▲曹西平出道40年，是演藝圈大哥。（圖／曹西平臉書）
曹西平近日外出採買，挑了兩顆高麗菜，心想價錢應該不會超過200元，沒想到，一放上磅秤竟顯示400多元，他當場嚇壞，以為看錯或老闆多算，但因為已經過磅，不好意思說不買，也幸好錢有帶夠，最後還是買回家。

▲曹西平被高麗菜價格嚇到。（圖／曹西平臉書）
▲曹西平買2顆高麗菜被收400元。（圖／曹西平臉書）
「我只是想吃個青菜而已，真實的生活好像很困難啊？」曹西平表示，只是高麗菜就這麼貴，難怪年輕人不愛吃青菜，「這樣子炒個高麗菜，不如買個便當吃算了！」

▲曹西平全文。（圖／曹西平臉書）
▲曹西平全文。（圖／曹西平臉書）
貼文一出，不少網友深有同感，「我昨天去買小小一顆180元，實在是太可怕了」、「我買半顆就160」、「是覺得真的太貴了，這兩顆如果在我們台中300塊差不多」、「現在高麗菜超貴，四季豆也是」、「不誇張，我買2根大蒜就要80元」！

網友猜測，高麗菜漲價可能跟近期中南部缺水又下暴雨，以及北部疫情有關，「因為前陣子沒下雨，缺水，導致蔬菜水果產量都減少很多，最近常下雨水源充足，過陣子高麗菜又會便宜了」、「最近北市農產的運作量能變低...畢竟工作風險變大了，加上又要找人力來遞補，但人事成本得多加錢」、「現在不是產季又碰到南部下大雨，所以菜價很貴的」！

不過有人認為這波菜價貴跟人事成本無關，「高麗菜和蒜苗有季節都是冬天的，夏天貴很正常！」（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.33%84.67%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.06%17.94%
2021-07-02-2021-07-05
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