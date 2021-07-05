買2顆高麗菜被收「天價」　曹西平嚇傻：不太理解

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曹西平近日外出採買，挑了兩顆高麗菜，心想價錢應該不會超過200元，沒想到，一放上磅秤竟顯示400多元，他當場嚇壞，以為看錯或老闆多算，但因為已經過磅，不好意思說不買，也幸好錢有帶夠，最後還是買回家。
「我只是想吃個青菜而已，真實的生活好像很困難啊？」曹西平表示，只是高麗菜就這麼貴，難怪年輕人不愛吃青菜，「這樣子炒個高麗菜，不如買個便當吃算了！」
貼文一出，不少網友深有同感，「我昨天去買小小一顆180元，實在是太可怕了」、「我買半顆就160」、「是覺得真的太貴了，這兩顆如果在我們台中300塊差不多」、「現在高麗菜超貴，四季豆也是」、「不誇張，我買2根大蒜就要80元」！
網友猜測，高麗菜漲價可能跟近期中南部缺水又下暴雨，以及北部疫情有關，「因為前陣子沒下雨，缺水，導致蔬菜水果產量都減少很多，最近常下雨水源充足，過陣子高麗菜又會便宜了」、「最近北市農產的運作量能變低...畢竟工作風險變大了，加上又要找人力來遞補，但人事成本得多加錢」、「現在不是產季又碰到南部下大雨，所以菜價很貴的」！
不過有人認為這波菜價貴跟人事成本無關，「高麗菜和蒜苗有季節都是冬天的，夏天貴很正常！」（編輯：楊穎軒）
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