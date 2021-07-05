衝好市多結完帳要回家！店員驚「你是小偷」 原因超尷尬
美式賣場好市多因為時常推出新品，加上大份量經濟又實惠，深受不少民眾喜愛，不過由於疫情期間，民眾湧入補充防疫物資，導致許多熱銷商品都被搶光，為此，好市多日前就開始推出限購政策，特定商品一人只能夠購買一個。但近日，就有網友分享自己去結帳時遇到有人請託幫忙結帳，讓自己可以買兩份，但也有網友分享婆婆去好市多自身經驗，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 13:34:11
一名網友在「好市多商品經驗老實說」表示「婆婆那天去好市多買東西，買了限購商品但想要買兩個，於是請後面的人幫忙結帳，結果離場時，服務人員說她的帳單跟品項不一樣，差點直接被當小偷，還去調看監視器，才發現我婆婆是請後面的人幫忙結帳限購商品，發現誤會一場才離開，建議不要隨便請別人結帳，反而讓自己更困擾。」
貼文一出，網友紛紛回應「我也有幫別人結帳刷過限量雞腿，他們才發現會員卡過期，又不想白跑一趟，我就幫他們結帳，並且刷一張帳單給他們，好讓出去時他們可以被檢查」、「只要幫忙結帳的話，要記得另外結帳，給他們對帳單，這樣才不會有疑慮」、「請別人結帳過也是被擋下來...跟你婆婆一樣，解釋一番後才放行，真的很尷尬」。
不過，對於代買限購商品一事，也引發網友熱烈討論，有人認為「沒需要就不必買，雖是分開結帳但是還是變成一人買兩組的情況，限購就沒意義」；不過也有人認為「就有會員卡，認卡不認人，幫忙結帳是持有會員卡的人做決定，想幫忙就幫忙，毫無問題」。（編輯：張嘉哲）